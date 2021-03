Giornata Mondiale del Teatro, proteste dagli operatori a Milano e Roma

In occasione della Giornata Mondiale del Teatro, il Coordinamento Spettacolo Lombardia occupa il Piccolo Teatro Grassi, in via Rovello, nel centro di Milano. Tecnici, macchinisti, sarte, attori, registi, scenografi, drammaturghi e studenti hanno occupato pacificamente un luogo simbolico del Teatro italiano, il primo teatro comunale di prosa d’Italia”, fondato con l’impegno di essere “un teatro d’arte per tutti”.

Il Coordinamento Spettacolo Lombardia istituisce un Parlamento Culturale Permanente come luogo di incontri, assemblee, dibattiti, laboratori e proposte artistiche, sono invitati a partecipare le lavoratrici e i lavoratori, le imprese culturali, le piccole e medie compagnie, le istituzioni e tutte le realtà che compongono il settore, per un’assunzione di responsabilità condivisa.

A Roma, invece, oggi diversi lavoratori del mondo dello spettacolo organizzano un giorno di mobilitazione e di protesta contro la chiusura delle sale a causa della pandemia per il Covid, in coincidenza con la ‘Giornata internazionale del Teatro’, che doveva anche segnare l’apertura dei teatri, secondo l’annuncio dato a suo tempo dal ministro della Cultura, Dario Franceschini.

La protesta è promossa da Autorganizzati Spettacolo Roma e Professionisti Spettacolo Cultura con l’adesione di Clap, Presidi Culturali Permanenti, Campo Innocente e Mujeres del Teatro.

Gli organizzatori, nell’arco della giornata, si sposteranno attraverso le strade di Roma, andando a segnalare simbolicamente alcuni luoghi dello spettacolo e della cultura chiusi da un anno, molti dei quali, anche quando fosse possibile una ripartenza in sicurezza, non potranno riaprire; per concludere poi la protesta alle 14.30 con un’assemblea pubblica davanti al Teatro Argentina.