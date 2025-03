Salvini e Vance rafforzano i legami con gli Usa, mentre il centrosinistra si mobilita su Ventotene

Diciamocelo pure: la maggioranza (in questo caso leggasi Lega e Fratelli d’Italia) sembra che stiano facendo a gara su quale partito dovrà essere quello di riferimento per il nuovo corso politico degli Stati Uniti, dopo la seconda elezione di Donald Trump. Il Premier Meloni, come risaputo, ha già incontrato il Tycoon quasi sùbito dopo il suo nuovo insediamento alla Casa. Ieri invece è stato il Vicepremier Matteo Salvini ad avviare un contatto diretto con gli Usa attraverso una telefonata con il Vicepresidente J.D. Vance.

Nel frattempo, il Centrosinistra si è organizzato per oggi per una visita a Ventotene, simbolo del federalismo europeo, con l’obiettivo di riaffermare i valori dell’integrazione comunitaria.

Salvini-Vance

Un colloquio telefonico di quindici minuti tra Salvini e Vance ha rafforzato le basi di una cooperazione tra Italia e Stati Uniti su temi chiave come il contrasto all’immigrazione illegale e la valorizzazione del Made in Italy. La Lega ha reso noto che il Vicepremier ha espresso l’intenzione di organizzare una missione negli Usa con imprese e investitori, per rafforzare le relazioni economiche tra Roma e Washington. Durante la conversazione, Salvini ha anche riconosciuto “l’eccellenza americana nel campo della connessione satellitare”, mentre ha sottolineato la leadership italiana nelle infrastrutture stradali e ferroviarie. Altro tema discusso è stato il sostegno a una pace duratura in Ucraina, con entrambi i leader concordi sulla necessità di mantenere stabilità nell’area. Salvini ha infine invitato Vance alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, consolidando ulteriormente i rapporti bilaterali tra i due Paesi.

In parallelo, il Primo Ministro Meloni ha confermato giovedì, nel corso del vertice europeo di Bruxelles, l’intenzione di recarsi alla Casa Bianca per incontrare Donald Trump, anche se la data dell’incontro non è ancora stata stabilita.

Centrosinistra a Ventotene

Sul fronte europeo, il Centrosinistra domani sarà a Ventotene, con la partecipazione di rappresentanti di Pd, Avs, Italia Viva e Più Europa. Diserteranno il tutto Azione e Movimento 5 Stelle. L’evento è stato organizzato dal Pd Lazio e ha l’obiettivo di riaffermare i valori. Il programma prevede un passaggio simbolico davanti alla tomba di Altiero Spinelli e una cerimonia nell’auditorium dell’isola per ribadire l’importanza dell’integrazione europea.

Nel frattempo, le dichiarazioni del Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, hanno alimentato ulteriormente il dibattito. Parlando all’evento ‘L’eredità di San Benedetto nei valori del conservatorismo europeo’, Giuli ha criticato duramente coloro che hanno contestato Meloni, definendoli “ottusi censori veterocomunisti”. Il Ministro ha sostenuto che esiste una frangia politica che, dopo aver abbracciato l’Unione Sovietica, oggi si oppone strenuamente alla visione sovranista del Presidente del Consiglio.

