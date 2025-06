Amministrative: Bitetti conquista Taranto, il Centrodestra si riprende Matera

Amministrative, Taranto e Matera hanno scelto. Due città del Sud, due esiti opposti, un riflesso politico che va oltre i confini locali. Se in Puglia il Centrosinistra può festeggiare la vittoria di Piero Bitetti, a Matera la rivincita è tutta del Centrodestra con l’elezione di Antonio Nicoletti. A Taranto, il 51enne Bitetti, sostenuto da una coalizione ampia guidata dal Centrosinistra e composta da sei liste civiche più il Pd, ha battuto Francesco Tacente, candidato di Centrodestra Civiche. Un successo netto, costruito su un messaggio chiaro e ripetuto in campagna elettorale: “Questa città va riappacificata”.

Dopo la proclamazione, Bitetti ha teso la mano agli avversari: “La campagna elettorale è finita. Ai miei competitor dico che ora dobbiamo lavorare insieme, ciascuno per i ruoli che gli competono. I cittadini ci hanno dato un mandato chiaro: dobbiamo pensare al bene comune”.

“Segnale per il Centrosinistra nazionale”

Il nuovo sindaco non è un volto nuovo nella politica tarantina: 27 anni nella vita pubblica, Consigliere comunale dal 2005, ex Assessore al lavoro e alla Polizia municipale, due volte Presidente del consiglio comunale. Ed è proprio in quest’ultimo ruolo che è stato decisivo nel ribaltare la precedente amministrazione guidata da Rinaldo Melucci, aprendo di fatto il campo a una nuova stagione politica. Alla vittoria di Taranto ha reagito con entusiasmo la Segretaria del Pd, Elly Schlein, che ha voluto leggere il risultato in chiave nazionale: “Dopo Genova, Assisi e Ravenna, anche Taranto ha voltato pagina. La Destra perde un’altra città importante”.

Più esplicito ancora il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, presente a Taranto per festeggiare con Bitetti. “È da qui che si capirà se il campo progressista è in grado di governare l’Italia. La vittoria di Piero è straordinariamente importante. A lui consiglio di essere sé stesso e tenere il telefono sempre acceso: la politica si fa ascoltando i cittadini”, ha detto Emiliano, rilanciando anche sul fronte delle alleanze: “Il rapporto con i Cinque Stelle lo miglioreremo. Mezzo Centrosinistra stava col Centrodestra: se non hanno vinto nemmeno stavolta, vuol dire che proprio non ce la possono fare”. Soddisfazione anche dal Pd regionale. Domenico De Santis ha parlato di “una scelta difficile ma necessaria, quella di anteporre l’unità della coalizione agli interessi di parte. Ha vinto la politica seria, quella che costruisce. Taranto torna a essere protagonista del Mezzogiorno”.

Matera torna al Centrodestra

Situazione speculare a Matera, dove il Centrodestra torna al governo cittadino dopo 18 anni. Il nuovo Sindaco è Antonio Nicoletti, 51 anni, ingegnere, dirigente pubblico e figura di primo piano della trasformazione della città in Capitale europea della Cultura nel 2019. Al ballottaggio ha ribaltato i risultati del primo turno, battendo Roberto Cifarelli, sostenuto dal Centrosinistra. Nicoletti ha incassato la vittoria con toni pacati, ma netti: “Siamo orgogliosi del risultato. Abbiamo dimostrato coerenza e qualità, ora dialogheremo con tutti. Il nostro riferimento sarà sempre il bene comune”.

La sua figura, conosciuta e stimata anche a livello regionale, è stata il perno di una coalizione compatta, che ha saputo parlare alla città con una proposta concreta. Il consenso, raccolto soprattutto nella seconda parte della campagna, ha trovato linfa nella voglia di cambiamento e nel rifiuto di un Centrosinistra percepito come diviso e poco incisivo.

“Una campagna pulita e coerente”

La soddisfazione del Centrodestra è sintetizzata nelle parole del Deputato Aldo Mattia (FdI): “Il Centrodestra ha scelto la persona giusta per una città internazionale. Nicoletti rappresenta la qualità e la coerenza. Abbiamo vinto con una campagna pulita, basata su programmi e non su accuse. Ora governiamo senza ripetere gli errori del passato”.

Condividi questo articolo: