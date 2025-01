Elezioni tedesche e futuro sostegno all’Ucraina

Il crollo della coalizione di governo in Germania, che è stata ufficializzata il 16 dicembre quando il cancelliere Olaf Scholz ha subito un voto di sfiducia al Bundestag, è stato seguito da vicino a Kyiv. Questo interesse è comprensibile; la Germania è uno dei più importanti sostenitori dell’Ucraina in Europa e ha fornito aiuti militari per un valore di oltre 11 miliardi di euro dall’inizio dell’invasione su vasta scala della Russia quasi tre anni fa. Più di qualsiasi altro Paese europeo e secondo solo agli Stati Uniti.

Il prossimo governo di Berlino dovrà affrontare una serie di sfide per quanto riguarda il futuro del sostegno tedesco all’Ucraina. Tuttavia, vi sono indicazioni che Kyiv e la più ampia comunità transatlantica potrebbero avere motivo di accogliere con favore le elezioni anticipate del Bundestag previste per febbraio 2025.

Con l’Unione cristiano-democratica (CDU) attualmente molto avanti nei sondaggi nazionali, il leader della CDU Friedrich Merz dovrebbe essere il prossimo cancelliere. Questa è potenzialmente una buona notizia per l’Ucraina. Merz è più risoluto nei confronti della Russia dell’attuale cancelliere tedesco Olaf Scholz. È anche in grado di ottenere una maggioranza più forte nel Bundestag rispetto a quella di Scholz, la cui coalizione a tre partiti alla fine è implosa tra faide interne. Per l’Ucraina, ciò significherebbe poter contare su una maggiore stabilità nelle relazioni bilaterali con Berlino.

Prima che la campagna elettorale iniziasse ufficialmente in Germania, Merz si è recato a Kyiv all’inizio di dicembre per incontrare il governo ucraino. È un convinto sostenitore della consegna di missili da crociera Taurus tedeschi all’Ucraina, cosa che Scholz si è sempre rifiutato di permettere.

Scholz è stato anche criticato per fatto recentemente una telefonata a Vladimir Putin, che i critici hanno visto come un’indicazione della disunione occidentale in un momento critico per gli sforzi diplomatici finalizzati a preparare il terreno per possibili colloqui di pace. Nel frattempo, il partito di Scholz ha ampliato ulteriormente il divario con la CDU, che è considerata più dura nei confronti della Russia.

Tuttavia, le prospettive dal punto di vista dell’Ucraina non sono del tutto favorevoli. Se si assicura la vittoria elettorale, Merz dovrà affrontare molti degli stessi problemi che ha affrontato il suo predecessore. Questo include il freno costituzionale al debito della Germania, che in effetti limita la capacità del governo tedesco di spendere di più per la difesa senza tagliare le spese altrove.

La CDU avrebbe strumenti limitati per salvaguardare i finanziamenti per l’Ucraina. Potrebbe potenzialmente riformare il freno del debito o cercare di ridurre i finanziamenti statali in altre aree come il welfare e i trasporti (che gli elettori difficilmente apprezzerebbero). In alternativa, può ripetere l’approccio adottato da Scholz e tentare di approvare un altro “fondo speciale” extra-bilancio. Anche se questa non rappresenta una soluzione a lungo termine per la spesa per la difesa della Germania, un nuovo fondo speciale specifico per l’Ucraina potrebbe potenzialmente ottenere un consenso piuttosto ampio nel Bundestag.

Con la vittoria elettorale di Donald Trump che alimenta l’incertezza sul futuro del sostegno militare degli Stati Uniti all’Ucraina, trovare soluzioni per mantenere gli aiuti tedeschi dovrebbe essere in cima all’agenda del nuovo governo a Berlino all’inizio del 2025. Oltre all’imminente ritorno di Trump alla Casa Bianca, la Francia rimane bloccata in un periodo di instabilità politica interna, che potrebbe disturbare gli aiuti francesi all’Ucraina in un momento in cui il motore franco-tedesco dell’Europa è più necessario che mai.

Si ritiene che il presidente russo Vladimir Putin conti su un eventuale indebolimento della determinazione occidentale mentre cerca di sottomettere il mondo democratico in Ucraina. Qualsiasi segno di disunione o incertezza a Berlino potrebbe contribuire a convincere Putin che il fattore tempo sia dalla sua parte, riducendo così ulteriormente le possibilità di negoziati di pace significativi.

Trump ha promesso di porre fine alla guerra e ci si aspetta che spinga per l’inizio dei colloqui una volta entrato in carica a gennaio. Tuttavia, con l’avanzata dell’esercito russo nell’Ucraina orientale e una sempre più acuta carenza di truppe da parte ucraina, Putin potrebbe non aver fretta di scendere a compromessi. A meno che le dinamiche sul campo di battaglia non cambino in modo significativo nelle prossime settimane, potrebbe rivelarsi difficile per Trump convincere Putin ad accettare un accordo di “pace” che non rappresenti una chiara vittoria per la Russia.

Ci sono buone probabilità che le elezioni anticipate della Germania si traducano in un aumento del sostegno all’Ucraina da parte di Berlino. Tuttavia, l’incertezza dei prossimi due mesi rappresenta una sfida indesiderata, soprattutto perché Kyiv cerca di trasmettere a Mosca un messaggio di unità occidentale. Mentre affrontano un altro inverno in tempo di guerra, gli ucraini devono aspettare per vedere chi guiderà il nuovo governo tedesco e conoscere i loro piani.

