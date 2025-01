Borghi e Sci: Trentino Alto-Adige, Abruzzo e Valle d’Aosta dominano le ricerche online del turismo invernale

Secondo uno studio di Telepass sulle ricerche online di località turistiche, le prime tre regioni italiane più popolari in termini di ricerca con borghi e località sciistiche sono il Trentino Alto-Adige, con ben 8 borghi, l’Abruzzo con 5 e la Valle d’Aosta con 3. La provincia di Trento risulta la più cercata, con un totale di 43.300 ricerche complessive tra turiste. Tra i 20 Top Borghi, ben 12 superano le 10.000 ricerche sul web, confermando l’interesse per le località che sposano turismo naturalistico, culturale e sport invernale. Subiaco ne registra 66.100, Vipiteno 58.600 e Sappada 32.300.

Tendenze stagionali

Secondo lo studio, le ricerche di borghi popolari seguono in realtà uno schema stagionale, con punte durante i mesi invernali per località come Subiaco, Vipiteno e Locorotondo, anch’essa apprezzata per l’atmosfera natalizia che continua ad attirare l’interesse fuori stagione. I borghi in ascesa sono invece Ronciglione, che vede aumentare le ricerche del 457% negli ultimi due anni, dopo il trionfo al contest ‘Borgo dei Borghi 2023’. Anche Albori, in frazione di Vietri sul Mare, e Chiusa, in provincia di Bolzano, evidenziano un significativo aumento dell’interesse turistico.

La mobilità integrata

L’accessibilità di queste località montane o collinari è agevolata dai servizi offerti da Telepass, che con un bouquet di 30 soluzioni di mobilità, semplifica gli spostamenti in auto, treno, autobus e aereo. I servizi coprono anche il pagamento di pedaggi, la gestione dei parcheggi e la ricarica di veicoli elettrici. Telepass ha inoltre introdotto un sistema integrato per accedere a oltre 3.000 km di piste da sci in 7 regioni italiane (Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Friuli-Venezia Giulia), con più di 60 comprensori convenzionati e un solo Skipass.

Lo studio, realizzato da Telepass in collaborazione con Moveo, Seed Digital e Change Media, evidenzia che l’interesse per i borghi italiani sta crescendo rapidamente: quasi 210 milioni di ricerche totali negli ultimi quattro anni, di cui 62 milioni solo nel 2023. Il trend è in aumento del 45% rispetto al 2020, segno di un crescente desiderio di riscoprire l’autentico fascino dei piccoli centri storici.

Condividi questo articolo: