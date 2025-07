Liguria, nasce la cabina di regia per la Blue Economy: “Coordinamento strategico per crescere”

Una struttura permanente per guidare lo sviluppo del mare come motore di economia, lavoro e sostenibilità. È quanto annunciato da Alessio Piana, Consigliere delegato allo Sviluppo economico e alla Blue Economy della Regione Liguria, nel corso dell’evento conclusivo del Forum The European House – Ambrosetti a Rapallo. La cabina di regia, ha spiegato Piana, sarà il fulcro operativo per il coordinamento delle politiche legate all’economia del mare, un comparto in cui la Liguria riveste già un ruolo di primo piano a livello nazionale. Obiettivo dell’iniziativa è quello di garantire una governance unitaria, monitorare le opere strategiche, condividere priorità infrastrutturali e mantenere un dialogo costante con il Governo, coinvolgendo attivamente enti portuali, operatori del settore e realtà locali.

“Il mare per noi non è solo economia, ma cultura, identità e futuro”, ha affermato Piana, sottolineando la volontà della Regione di rafforzare il proprio posizionamento come hub europeo della Blue Economy.

Una leadership già consolidata

Tra i settori su cui si punta: la cantieristica sostenibile, le energie rinnovabili offshore, la subacquea ad alta tecnologia, la digitalizzazione dei porti e un turismo integrato, capace di coniugare attrattività e rispetto dell’ambiente. Nel suo intervento, il Consigliere ha ricordato che la Liguria è già prima in Italia per incidenza delle imprese, valore aggiunto e occupazione nel comparto marittimo. Un risultato frutto di una crescita costante dei porti e delle filiere produttive del mare, sostenuta anche da strumenti innovativi come le zone logistiche semplificate, che agevolano gli investimenti e semplificano i procedimenti burocratici a vantaggio delle imprese.

Piana ha evidenziato come la Blue Economy non sia soltanto una visione, ma un progetto concreto per lo sviluppo sostenibile del territorio. Un impegno che si traduce in posti di lavoro qualificati, maggiore competitività internazionale e opportunità di crescita per le nuove generazioni. “Con la cabina di regia – ha concluso – vogliamo rafforzare il ruolo della Liguria come piattaforma logistica e produttiva, in grado di affrontare le sfide future con visione e responsabilità”.

