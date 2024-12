Natale di neve e freddo polare: ecco cosa aspettarci

L’Italia si prepara a un Natale caratterizzato da un meteo estremo che divide la Penisola in due. Secondo meteo.it da oggi l’arrivo di correnti di aria fredda direttamente dal Nord Europa porterà un calo improvviso delle temperature e condizioni invernali molto marcate. Al Centro-Sud e nelle isole maggiori sono previste piogge e nevicate, mentre il Nord e il versante tirrenico vedranno più sole, ma con un clima rigido e venti gelidi. Tra i fenomeni più interessanti che si verificheranno c’è l’Adriatic Snow Effect, un processo atmosferico che può sembrare complesso ma che è facile da spiegare. Quando aria freddissima proveniente dal Nord Est incontra l’aria più calda sopra il Mare Adriatico, si formano nubi cariche di neve. Queste nubi si spostano rapidamente verso la terraferma, in particolare lungo le coste adriatiche, provocando bufere di neve improvvise, persino a bassa quota o in pianura.

Secondo gli esperti, da domani queste condizioni potrebbero portare neve su Marche, Abruzzo e Molise, con precipitazioni che potrebbero spingersi anche nelle aree interne di Basilicata, Campania e Calabria. Insomma, il Centro-Sud si prepara a un Natale innevato in molte zone.

Nord soleggiato, ma gelido

Se al Sud sarà la neve a dominare il paesaggio, al Nord e sulle regioni tirreniche il cielo sarà più limpido. Tuttavia, non bisogna farsi ingannare dal sole: le temperature saranno molto basse e rese ancora più pungenti dai forti venti provenienti da settentrione. Anche senza neve, il clima in queste zone sarà tipicamente invernale, ideale per chi apprezza il freddo secco.

Guardando oltre il giorno di Natale, gli esperti prevedono che il freddo continuerà a farsi sentire. L’ipotesi di un ritorno dell’alta pressione, che di solito porta tempo stabile e più mite, sembra meno probabile. A partire da Santo Stefano, giovedì 26 dicembre, il clima resterà rigido con temperature sotto la media stagionale. Al Centro-Sud ci saranno ancora possibilità di nevicate a bassa quota, mentre al Nord il clima si manterrà asciutto ma gelido.

Un Natale pieno d’inverno

Le previsioni indicano quindi un Natale autenticamente invernale: neve e freddo al Centro-Sud, mentre il Nord affronterà giornate serene ma gelide. Un periodo che porterà l’atmosfera natalizia perfetta per chi ama il bianco della neve e il fascino delle temperature polari.

Condividi questo articolo: