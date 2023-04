L’inflazione, tassa sui poveri

Presidente Ghisolfi, sono state settimane intense per il sistema bancario globale e le Banche Centrali. Le crisi di Silicon Valley Bank (SVB), Credit Suisse e Deutsche Bank hanno portato tensione sui mercati. C’è il timore che il terremoto possa estendersi anche ad altre banche, come vede l’attuale scenario?

Lo scenario, nella sua complessità , è conosciuto solamente dalla Vigilanza e dal Ministro dell’Economia nella sua qualità di presidente del comitato per il credito ed il risparmio. Proprio il ministro Giancarlo Giorgetti (a chi gli chiedeva se le banche italiane fossero in pericolo) ha recentemente dichiarato all’agenzia ANSA che: “ La vigilanza deve essere sempre massima. Fino a questo momento non si è verificata nessuna situazione sotto questo aspetto. Però sappiamo che è un sistema interconnesso e interdipendente a livello internazionale e che dobbiamo sempre essere in contatto e monitorare quello che succede in giro per l’Europa ,ma anche negli Stati Uniti“.

Commentando l’andamento dei mercati ha aggiunto “ in Europa ci siamo dotati di strumentazione nuova: l’importante è che garantisca la stabilità del sistema, non vada contro l’economia reale e non comprometta le possibilità di lavoro e di investimento delle imprese. È un bilanciamento complicato ma doveroso.”

La probabile stretta sul credito e il rallentamento delle economie avrà un impatto positivo sull’inflazione, ma molto negativo su famiglie e imprese, lei cosa ne pensa?

Purtroppo la stretta sul credito ha un impatto molto negativo su famiglie e imprese e l’aumento dei tassi mette in difficoltà la ripresa economica. In alcuni casi le rate dei mutui hanno subito aumenti considerevoli creando gravi problemi. A mio parere occorre combattere l’inflazione, una vera tassa sui poveri, con misure più graduali, evitando l’aumento eccessivo dei tassi che colpisce soprattutto le fasce più deboli .

Dal testodi Beppe Ghisolfi ‘Abbecedario’ le parole dell’ economia.

Per rendere semplice l’ educazione finanziaria riprendiamo questa definizione

“Tasso Ufficiale di Riferimento”