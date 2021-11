Risparmio e attività produttive: il caso dell’Umbria

La finanza non è solo calcolo ma anche creatività che genera valori innovativi. Come nel caso dei fondi di investimento regionale attuati in Umbria per avvicinare gli investitori alle imprese locali offrendo possibilità di sviluppo non solo locale ma anche internazionale. Il professor Ubaldo Livolsi, esperto in sistemi e politiche finanziarie, sottolinea anche l’impegno del Governo Draghi di canalizzare il risparmio nazionale verso le attività produttive e realizzare un collegamento strategico tra risparmio ed economia reale. Ce ne parla in questa intervista

Professor Livolsi, oggi esistono sul mercato strumenti per raccogliere capitali e finanziare imprese, anche a livello locale. Un esempio sui territori: in Umbria è stato lanciato un fondo di investimento regionale per avvicinare gli investitori alle imprese locali, realizzando nuovi canali di finanziamento alimentati dalle disponibilità raccolte prevalentemente sul territorio. Si tratta di un Fondo di investimento alternativo e riservato, promosso da Confindustria Umbria insieme alla finanziaria regionale Gepafin e ad Azimut Libera Impresa SGR. In futuro questi possono essere strumenti di promozione dei nostri territori e delle nostre regioni sull’esempio dell’Umbria?

La finanza da sempre rappresenta uno strumento dalle potenzialità straordinarie, oggi, per la sua evoluzione intrinseca, gli ambiti di applicazione si sono moltiplicati, il che può essere molto utile anche a vantaggio dei territori. Del resto, altre Regioni italiane, a partire dalla Lombardia, hanno fatto e fanno ricorso a simili mezzi. Ben venga quindi l’iniziativa della Regione Umbria. Tuttavia, è importante ricordare che non deve mai venir meno l’approccio olistico complessivo delle scelte, sia per quanto riguarda la forma dell’investimento che per i destinatari, ossia le imprese sul territorio, altrimenti saremmo di fronte a una contraddizione. In questi casi mi sembra decisivo che si tengano in considerazione due parametri: da un lato la prospettiva dell’investimento dei fondi che devono essere improntati da un approccio globale, dall’altro lato la selezione dei destinatari, cioè delle imprese, che usufruiranno del ritorno del collocamento, che devono anch’esse agire in una logica non localistica, ma internazionale. La sintesi di tale prospettiva può essere rappresentata dal concetto di competitività, che deve guidare ed essere selettiva in iniziative di questo tipo.

Dal punto di vista tecnico come si possono introdurre strumenti del genere nel nostro Paese, con quali tempistiche, autorizzazioni e capitali minimi? Non sarebbe più vantaggioso avere la sede, come la maggior parte dei fondi di investimento, in Irlanda, Lussemburgo o Paesi Bassi. Il FIAR, ad esempio, ha passaporto europeo che consente di commercializzare le azioni, le quote e le partecipazioni in tutto il territorio UE, previe notifiche agli Enti regolatori del Paese di investimento. Ci spiega in maniera semplice e di facile comprensione come si possono strutturare queste operazioni che rappresentano una risorsa soprattutto in questo periodo sui nostri territori?

Una parte dell’attività del Governo Draghi, meno nota (anche per via di un certo ritardo in educazione finanziaria degli italiani) ma sostanziosa, realizzata in collaborazione col MEF e col ministro competente Daniele Franco, è quella di canalizzare il risparmio nazionale verso le attività produttive. Il tentativo è, cioè , quello di realizzare un collegamento strategico tra risparmio ed economia reale. Non dimentichiamo che gran parte della ricchezza delle famiglie e delle imprese italiane giace in modo improduttivo sui conti correnti: parliamo di quasi 1.800 miliardi di euro allocati in strumenti di liquidità a tassi zero o addirittura negativi.