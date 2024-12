“Il Tempo del Futurismo”: l’Italia tra modernità e conservazione

L’esposizione “Il Tempo del Futurismo”, aperta alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea (GNAM) di Roma, offre un’importante riflessione sulla natura del movimento che ha segnato la storia dell’arte del Novecento.

L’evento, che celebra l’ottantesimo anniversario della morte di Filippo Tommaso Marinetti, fondatore del Futurismo, si concentra sul rinnovamento radicale della sensibilità umana, promosso dalle scoperte scientifiche e tecnologiche.

La domanda che sorge spontanea, tuttavia, è se l’Italia, oggi, punta a conservare o a rinnovare attraverso il futurismo.

Si tratta di una riflessione che non solo riguarda l’arte, ma anche il ruolo della cultura nella società contemporanea.

Il movimento futurista, fondato nel 1909 da Marinetti, ha rappresentato una vera e propria rivoluzione estetica, ponendo al centro della sua visione la velocità, il movimento, la modernità e il rifiuto del passato.

In questo contesto, il Futurismo esprimeva un forte desiderio di rottura con le tradizioni, promuovendo una visione del mondo in cui la macchina e la tecnologia erano visti come forze capaci di liberare l’uomo dalle catene del passato.

Ma, se oggi, dopo oltre un secolo, l’Italia celebra il Futurismo in una mostra promossa dal Ministero della Cultura, non si rischia di fare un’operazione conservativa, piuttosto che di continuare la spinta innovativa di quel movimento?

La risposta potrebbe risiedere nell’approccio che questa mostra intende adottare.

“Il Tempo del Futurismo” si propone non solo come una rassegna storica, ma come un’esperienza multidisciplinare che riflette su temi che restano attualissimi, come la relazione tra arte, scienza, tecnologia e l’Intelligenza Artificiale.

La mostra si concentra su come le innovazioni scientifiche abbiano influenzato la visione futurista, anticipando persino scenari contemporanei.

La riflessione sul “tsunami tecnologico” che oggi stiamo vivendo, con l’avvento dell’intelligenza artificiale, risuona con le previsioni futuriste sulla macchinizzazione dell’umano e l’umanizzazione della macchina.

Tuttavia, la tensione tra il rinnovamento e la conservazione emerge nel dibattito che ha preceduto l’esposizione.

L’iniziativa, infatti, ha suscitato polemiche non solo di tipo artistico, ma anche politico, in un contesto nazionale dove la cultura, in alcune circostanze, sembra più orientata a preservare il passato che a spingersi verso il futuro.

L’interesse mediatico ha contribuito ad aumentare l’attesa per un evento che, pur celebrando un movimento che ha fatto della rottura una delle sue caratteristiche principali, rischia di essere visto come un ritorno al passato, una sorta di esaltazione di un’arte che, nel 2024, potrebbe sembrare anacronistica.

Il fatto che l’esposizione si rivolga in particolare alle nuove generazioni, con un obiettivo educativo e inclusivo, suggerisce però che l’intento sia quello di stimolare una riflessione sul rapporto tra l’arte e la contemporaneità, piuttosto che rimanere ancorati a un’epoca passata.

La mostra esplora concetti come velocità, spazio e percezione, che restano cruciali per comprendere la nostra società moderna, segnata da una costante accelerazione tecnologica e sociale.

Tuttavia, la domanda resta: può il Futurismo, pur con tutte le sue valenze di rottura e innovazione, diventare un simbolo di conservazione della tradizione artistica italiana, piuttosto che una spinta a guardare avanti?

Alessandro Giuli, ministro della Cultura, ha sottolineato che Marinetti rappresenta una figura di “rivoluzione estetica” che ancora oggi può ispirare la tecnologia e la digitalizzazione.

Questo spunto invita a riflettere sul ruolo del Futurismo come simbolo non solo di un passato che non può essere dimenticato, ma come faro per il futuro della creatività e dell’arte contemporanea.

In conclusione, l’Italia, attraverso il Futurismo, potrebbe riuscire a puntare su una visione che conserva l’eredità di un movimento di avanguardia, senza però rinunciare a una spinta innovativa. Tuttavia, resta fondamentale che, piuttosto che fissarsi su un’idea di conservazione statica, l’arte contemporanea riesca a mantenere vivo lo spirito di cambiamento che ha animato il Futurismo, facendo sì che esso continui a essere un punto di riferimento per le generazioni future.

