Save the Children, i 10 traguardi positivi raggiunti nel mondo nel 2023 per l’infanzia

Save the Children, l’organizzazione impegnata da oltre 100 anni nella difesa dei diritti dei bambini e nella promozione di un futuro migliore, ha pubblicato un elenco dei più grandi traguardi raggiunti nel corso del 2023, evidenziando progressi significativi in diverse aree cruciali.

Ambiente sano

Una vittoria significativa per gli attivisti è stata ottenuta con il riconoscimento da parte del Comitato sulla Convenzione dei Diritti dell’Infanzia delle Nazioni Unite del diritto delle bambine e dei bambini a un ambiente pulito, sano e sostenibile. Questo impone ai governi di considerare la crisi climatica come una violazione dei diritti dell’infanzia, con un documento storico delle Nazioni Unite che enfatizza questo impegno.

Innovativa collana intelligente

In Kenya una collana di perle intelligente ha rivoluzionato la diagnosi e il trattamento della polmonite, salvando quasi 200 vite nei primi 10 mesi del 2023. Questa soluzione a basso costo si è dimostrata fondamentale nelle aree remote del Kenya, migliorando l’accesso alle cure sanitarie.

Ricongiungimento di 7.000 bambini

Save the Children e i suoi partner in Sud Sudan hanno facilitato il ricongiungimento di 7.000 bambine e bambini separati dalle loro famiglie a causa del conflitto. Questi sforzi hanno restituito la gioia e la sicurezza a migliaia di famiglie, consentendo ai bambini di riabbracciare i propri cari.

Api contro il cambiamento climatico

Un innovativo programma di Save the Children e Mai-Ma’asina Green Belt nelle Isole Salomone sta utilizzando le api per ripristinare gli ecosistemi e sostenere i redditi delle famiglie. Questo progetto aiuta le comunità a diversificare i loro redditi, riducendo al contempo l’impatto ambientale.

Miglioramento della salute mentale

Dopo una campagna di Save the Children, il Senato filippino ha approvato un disegno di legge per migliorare l’assistenza e i servizi per supportare la salute mentale dei bambini. Questo rappresenta un passo avanti importante per affrontare le sfide legate alla salute mentale tra gli studenti filippini.

Primi parti cesarei

Save the Children ha aperto un centro medico nel campo profughi di Mahama in Ruanda, rendendo possibile effettuare i primi parti cesarei. Questo intervento ha salvato la vita di almeno 200 bambini e migliorato la salute delle loro madri, evitando trasferimenti rischiosi a ospedali distanti.

Discussioni LGBTQI+

La serie web ‘Becoming’ in Nepal, supportata da Save the Children, ha esplorato la rappresentazione dei giovani LGBTQI+ nei media. Questo progetto ha raggiunto online migliaia di persone, promuovendo discussioni positive sulla vita LGBTQI+.

COP28

Alla COP28 i leader hanno deciso di dedicare uno spazio formale per discutere degli effetti dei cambiamenti climatici sui bambini. Save the Children si impegna a integrare sempre di più i bambini nei negoziati sui cambiamenti climatici, riconoscendo il loro ruolo cruciale nelle decisioni future.

Protezione delle scuole

In Burkina Faso il governo ha creato un comitato direttivo per la Safe Schools Declaration, rendendo la protezione delle scuole da attacchi una priorità. Questo rappresenta un passo avanti cruciale in un contesto in cui molte scuole hanno chiuso a causa dei conflitti.

Affido familiare

Il governo della Costa d’Avorio ha adottato un decreto per regolamentare le famiglie affidatarie, garantendo ai bambini privati delle cure parentali di essere assistiti in un ambiente familiare anziché in istituti. Questo rappresenta una vittoria per i bambini coinvolti nel lavoro minorile e per i minori migranti non accompagnati.

