Pistorius (SPD): “La Germania deve essere pronta alla guerra”

Oggi la moderazione politica viene da destra, mentre da sinistra avanzano proposte che fanno discutere. Il ministro tedesco alla Difesa, il socialdemocratico Boris Pistorius, in un’intervista al Wlt am Sonntag ha detto che l’Europa “potrebbe affrontare i pericoli” provenienti dalla Russia entro la fine del decennio e quindi bisogna costruire industrie per la difesa per essere pronti. Questo mentre il Presidente russo Vladimir Putin ha respinto le ipotesi di chi ritiene che Mosca stia progettando invasioni in altri paesi Nato.

Leva di massa?

“Le minacce di Vladimir Putin contro gli Stati baltici, la Georgia e la Moldavia devono essere prese molto sul serio. Non si tratta solo di un’azione di sciabola”, ha spiegato il ministro tedesco. “Ci vorrà tempo perché l’industria della difesa aumenti le sue capacità. Ora abbiamo circa cinque-otto anni per recuperare il ritardo – sia per quanto riguarda le forze armate, sia per l’industria e la società”, ha dichiarato Pistorius. Che, tra l’altro, ipotizza anche un ritorno alla leva di massa.

Contrari i liberali

Il ministro ha spiegato che la Bundeswehr ha grandi problemi a reclutare il personale, e che l’abolizione del servizio militare dieci anni fa è stata un errore.

A lui piace quello svedese: tutti a 18 anni, sia ragazze che ragazzi, fanno una visita di leva e poi vengono reclutati i più idonei. Il partito liberale tedesco ha reagito parlando di “interferenze nei diritti personali”, “discriminazione tra chi è obbligato a prestare servizio e chi no”, mentre per i Socialdemocratici si può “prestare un anno allo Stato”.

Germania leader militare

Dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, il governo tedesco ha intensificato gli sforzi per ricostruire le sue forze armate attingendo anche a un fondo speciale di 100 miliardi di euro. Pistorius (SPD/S&D) è stato nominato ministro della Difesa all’inizio dell’anno, in sostituzione di Christine Lambrecht, e nelle sue linee guida per la difesa si è posto l’obiettivo che la Germania “diventi pronta alla guerra” e assuma un ruolo leadership in Europa. Mentre le linee guida per la difesa 2023 descrivono il ruolo dell’UE in materia di difesa principalmente come “complementare” alle capacità difensive della Nati “attraverso misure economiche, umanitarie e finanziarie”, Pistorius ha visto l’opportunità di rafforzare il coordinamento attraverso il Triangolo di Weimar, un forum informale composto da Germania, Polonia e Francia. “Siamo molto interessati a aggiungere una componente militare al Triangolo di Weimar”, ha dichiarato Pistorius, aggiungendo di aver invitato a Berlino il neo-premier polacco Donald Tusk (KO/PPE) e di essere intenzionato a recarsi in Polonia il prima possibile nel nuovo anno.

