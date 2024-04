A Scuola di felicità: le iniziative dell’Ufficio scolastico della Sicilia

Stare bene a scuola. E’ questa una delle missioni dell’Ufficio scolastico regionale della Sicilia che promuove una serie di iniziative per aiutare i docenti e insieme le famiglie e gli alunni a “recuperare una dimensione di benessere personale e sociale attraverso la valorizzazione del pensiero positivo e sentimenti come la gratitudine e il perdono.” E’ quanto si legge in una comunicazione dove è spiegato che “il tutto supportato dalle ultime ricerche promosse dalle Neuroscienze. A Scuola di Felicità è l’iniziativa realizzata dall’Istituto Comprensivo Uruguay di Roma in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia. “Il mondo della scuola è il luogo della trasmissione del sapere ma anche della crescita dei cittadini di domani”, spiega il Direttore dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia Giuseppe Pierro. “È proprio a scuola che è necessario recuperare quei valori sociali che sono alla base della interconnessione e della condivisione per imparare a sviluppare relazioni sane fatte di rispetto e amore per la vita e per il prossimo”.

Ricerca di neuroscienze

Il protocollo d’intesa promuove in via sperimentale percorsi formativi per i docenti delle scuole del primo ciclo di Palermo che si terranno tra aprile e settembre, per un totale di 72 insegnanti. Primi incontri lunedì 15 e martedì 16 aprile con le attività in presenza nel liceo Scientifico Galileo Galilei di Palermo. La formazione parte da “concetti di auto-empatia e consapevolezza del proprio corpo nel momento presente; è un ritorno alle origini del nostro essere attraverso il respiro, l’abbraccio, il contatto empatico e l’ascolto attivo, per recuperare una dimensione di benessere, attraverso percorsi che prevedono l’acquisizione di tecniche di meditazione come la Mindfulness.” La ricerca nel campo delle neuroscienze, viene spiegato, sta dimostrando che le emozioni positive come la felicità, la gratitudine, il perdono e la soddisfazione di vita hanno delle basi neurobiologiche e possono influenzare positivamente diverse aree del cervello. “Inoltre, le relazioni sane e soddisfacenti sono fondamentali per il benessere della persona e hanno dimostrato di essere correlate a una maggiore attivazione di regioni cerebrali coinvolte nell’empatia, nell’amore e nel legame sociale”.

C’è anche il LipDub

“Sicilia in LipDub” (dall’inglese doppiaggio del labiale) è un altro progetto per la realizzazione di un video musicale in cui i protagonisti cantano in playback sulle note di una canzone prescelta. L’iniziativa è affidata alSecondo Circolo Didattico Vincenzo Landolina di Misilmeri che è scuola polo di venti istituzioni scolastiche dell’Isola. Al seminario parteciperanno ottanta tra docenti e Dirigenti Scolastici. Il Secondo Circolo Didattico Landolina ha realizzato e condiviso online, tre LipDub; uno per ciascuno dei suoi plessi, grazie alla partecipazione di studenti, genitori, insegnanti, personale amministrativo e persino del Dirigente scolastico nelle vesti di Capitan Uncino, cantastorie e direttore d’orchestra. “In questo modo – dice Andrea Fossati, Dirigente scolastico del Circolo Didattico Landolina – il LipDub ha offerto un’esperienza educativa e mediatica unica, in cui la musica, la creatività, la tecnologia e la cittadinanza attiva si sono integrate, contribuendo alla formazione di un ambiente scolastico inclusivo e interdisciplinare”.

