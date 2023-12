Fs punta sulla Calabria, strategica nel Mediterraneo. 13,4 mld di euro per la mobilità regionale

“Per e con la Calabria stiamo lavorando tanto”. Con queste parole incoraggianti il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Matteo Salvini, ha aperto la conferenza stampa delle Ferrovie dello Stato sugli investimenti che il Gruppo farà per rendere la mobilità regionale calabrese più moderna e competitiva. Grazie ai fondi previsti dal piano industriale del Gruppo e i fondi del PNRR, in Calabria saranno investiti 13,4 miliardi per migliorare tutti i poli di business del Gruppo FS: dall’elettrificazione della linea ferroviaria Jonica e l’alta velocità sulla linea Salerno-Reggio Calabria alla rigenerazione urbana delle aree ferroviarie dismesse e di futura dismissione; dallo svecchiamento dei treni regionali, dei quali il 50% sarà rinnovato entro il 2025, con un’età media che passerà dai 29 anni del 2018 ai 9 nel 2026, al potenziamento dei terminali per la creazione di nuovi hub intermodali.

Ed è proprio sulla intermodalità collegata alla centralità strategica nel Mediterraneo della Calabria che è concentrata l’attenzione dell’amministratore delegato del gruppo Fs. “Gioia Tauro – ha, infatti, dichiarato a margine della conferenza Luigi Ferraris – è un porto strategico per lo shipping e il trasporto dei container. Crediamo che si possa fare un lavoro di sviluppo sia attraverso le infrastrutture già previste, che attraverso partnership come quella fatta con il gruppo Msc per favorire lo sviluppo di interporti e terminali multimodali”. “Dobbiamo accelerare il deflusso dei container man mano che arrivano nel porto. Se riusciamo a fare questo e li mettiamo rapidamente su un treno – ha aggiunto Ferraris – agevoliamo l’aumento dei traffici”. Una spinta non indifferente per l’economia nazionale realizzabile solo attraverso la riduzione del gap infrastrutturale tra Sud e Nord, per cui l’amministratore del Gruppo auspica che nei prossimi 20 anni sul polo infrastrutture si investano dai 300 ai 400 miliardi di euro.

Oltre a Ferrovie dello Stato anche l’impegno del MIT, che ha in cantiere oltre 2.100 km di strade Anas nella Regione e 1,3 miliardi di euro in lavori di manutenzione oltre al progetto dell’alta velocità che rappresenta, ha dichiarato Salvini, l’occasione per sviluppare una Regione straordinaria, parte integrante di un puzzle più grande. Attraverso il Ponte sullo Stretto si collegherà Palermo a Reggio Calabria, fino ad arrivare a Roma e Berlino. “Si tratta di 30 miliardi di investimenti – ha annunciato il ministro -, di cui il Ponte sarà l’anello di congiunzione” e volano attrattivo di altri investimenti infrastrutturali. Intanto, particolare soddisfazione per i 13,4 miliardi di investimenti previsti dal Gruppo Fs è stata espressa dal presidente regionale: “Rappresentano per la Calabria una cifra forse mai vista in passato – ha commentato Roberto Occhiuto -. Spesso in passato gli investimenti in Calabria sono stati annunciati. La novità èche oggi non sono solo annunciati, ma sono nella maggior parte dei casi in corso di realizzazione”. Alcuni – ha precisato – sono interventi previsti dal Pnrr, “altri immaginati in passato, ma mai avviati, e che in queste ultime settimane stanno trovando avviamento”.

Buone notizie anche per gli ambientalisti. La Calabria è stata scelta come regione pilota nella sperimentazione dei carburanti alternativi. Dall’estate scorsa su alcune linee viaggiano già cinque treni, tra cui il nuovissimo treno regionale ibrido Blues, alimentati con biocarburante HVO fornito da Eni.

