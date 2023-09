Intesa Egitto-Libia sullo scambio di prodotti commerciali

Istituire un meccanismo congiunto per risolvere i problemi del commercio interno in Libia ed Egitto e superare ostacoli che devono affrontare i proprietari di carichi, commercianti e cittadini al valico di frontiera Emssaed-Salloum. È quanto previsto dall’accordo sottoscrito tra il Consigliere del ministro dell’Economia e del Commercio del Governo di Unità Nazionale libico Shather Al-Said e il Capo del Settore del Commercio Estero presso il Ministero del Commercio egiziano Amani Al-Wasal.

Libia partner fondamentale per l’Egitto

Al-Wasal ha confermato che la Libia è uno dei partner commerciali più importanti dell’Egitto, evidenziando la riunione del gabinetto egiziano del 2018 con il titolo “Facilitare Rapporti commerciali con la Libia.” Ha sottolineato anche alcuni problemi da parte libica, come il ritardo nell’ingresso delle merci attraverso il confine a causa delle operazioni di manutenzione e sviluppo, che sono state finalmente completate, e ha promesso che il Ministero del Commercio egiziano prenderà in considerazione la questione della preventiva autorizzazione imposta su alcune merci libiche in coordinamento con l’Autorità egiziana per la sicurezza alimentare e la quarantena agricola, oltre ad aver lavorato per l’attivazione di accordi riguardanti il riconoscimento del certificato di reciproca conformità tra le due parti.

