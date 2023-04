Infermieri. Mangiacavalli (Fnopi): a Brescia e Bergamo tre giorni di incontri sulla professione e le riforme della sanità territoriale

“Il talento degli infermieri arte e scienza inevoluzione”. È il titolo dell’iniziativa nazionale presentata a Bergamo e Brescia, che vedrà i gli infermieri protagonisti di incontri, dibattiti su temi sanitari, scientifici e artistici. Nutrito il palinsesto di eventi, che si svolgeranno in occasione della Giornata Internazionale dell’Infermiere, organizzati da Opi (ordini delle professioni infermieristiche) Brescia e Bergamo in collaborazione con Fnopi (Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche), in programma fra le due città venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 maggio 2023. Il programma è inserito nel cartellone ufficiale di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023.

L’impegno degli infermieri

“Celebrare l’edizione 2023 della nostra Giornata internazionale a Bergamo e Brescia”, afferma Barbara Mangicaballi, presidente Fnopi, “ha un significato particolare, non solo per il valore umano e professionale che queste realtà hanno dimostrato nelle fasi di primo impatto della pandemia sul Paese, ma anche perché è nostra intenzione saldare i continui sforzi compiuti dalla Federazione per promuovere l’Infermieristica in Italia all’area tematica ‘La cultura come cura’ del progetto Bergamo Brescia Capitale, rimarcando, attraverso gli eventi promossi dal 12 al 14 maggio, gli aspetti meno noti e più particolari legati al sapere scientifico, dalle sue origini alle sue prospettive future”.

Cultura, incontri aperti

A tre anni dall’inizio dell’emergenza pandemica, l’evento – realizzato con la direzione artistica della Fondazione Soldano punto di riferimento locale per la cultura accessibile – prenderà forma, illustra una nota, “attraverso una serie di appuntamenti culturali gratuiti (prenotazione obbligatoria) e aperti a tutta la cittadinanza per restituire un senso a quel periodo così difficile e rilanciare l’assistenza e il rapporto con i cittadini verso un nuovo inizio”.

Le collaborazioni

“Il talento degli infermieri arte e scienza in evoluzione”, è un evento promosso da Opi Bergamo e Opi Brescia in collaborazione con Fnopi con la direzione artistica di Fondazione Soldano – Le X Giornate. Sono partner dell’iniziativa Banca Valsabbina, Fondazione Poliambulanza Istituto Ospedaliero e Poste Italiane con il patrocinio dell’Asst Papa Giovanni XXIII e l’Asst Ospedali Civili. Tutti gli eventi sono inseriti nel programma di Bergamo e Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023.

Condividi questo articolo: