Il Primo ministro Fumio Kishida ha visitato l’Ucraina oggi

La visita, tenuta segreta fino a poco prima dell’arrivo, si svolge il giorno dopo che Kishida ha incontrato il suo omologo indiano, Narendra Modi, a Nuova Delhi. È raro che un leader giapponese faccia un viaggio senza preavviso in un Paese straniero.

Un funzionario del governo giapponese aveva precedentemente affermato che sarebbe stato difficile organizzare una visita in Ucraina di Kishida per motivi di sicurezza, nonostante il suo desiderio di recarsi lì come Presidente del prossimo vertice del G-7.

Kishida e Zelensky dovrebbero discutere del sostegno giapponese alla ricostruzione dell’Ucraina, attaccata dalla Russia dallo scorso anno.

Kishida intende dimostrare l’impegno del Giappone a sostenere il Paese dilaniato dalla guerra in vista di un vertice del Gruppo dei Sette che ospiterà a Hiroshima a maggio.

Il Giappone detiene la presidenza del G-7 di quest’anno. Il vertice di tre giorni si svolgerà dal 19 maggio a Hiroshima, devastata da una bomba atomica statunitense nell’agosto 1945. Il Primo ministro giapponese si è impegnato a presentare la sua visione di un mondo senza armi nucleari tra i timori che la Russia possa usarne una contro l’Ucraina nella guerra in corso.

Il 24 febbraio 2023, nel primo anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina, il Presidente Zelensky ha partecipato al vertice online del G-7 proprio su richiesta del Primo ministro Kishida.

Le relazioni tra Giappone e Russia, nel frattempo, si sono deteriorate poiché Tokyo si è unita ad altri membri del G-7 nell’imporre sanzioni economiche a Mosca per la sua aggressione contro l’Ucraina.

Condividi questo articolo: