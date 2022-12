Confcommercio: Capodanno, 10 milioni in viaggio. Per le vacanze spesi 5 miliardi. Sangalli: svolta positiva

Superato il test di Natale ora è Capodanno a far incrociare le dita con pronostici positivi. Secondo l’indagine Swg-Confcommercio la spesa complessiva sarà di 5 miliardi. “I numeri sono in netto aumento sul 2021 e si avvicinano a quelli di prima della pandemia”, calcola la Confcommercio, “Quasi 20 milioni di italiani hanno fatto o faranno una vacanza tra Natale e Capodanno, un dato che si avvicina a quello del 2019”.

Vacanze conto da 5 miliardi

Per quanto riguarda il Natale a partire sono stati in poco più di 9 milioni, il 93% dei quali è rimasto in Italia. “Fra questi, il 60% all’interno della regione di residenza. Poco più della metà (il 55%) è stato via al massimo per due giorni e solo uno su dieci ha fatto una vacanza superiore ai cinque giorni, includendo quindi anche Capodanno”, puntualizza la Confederazione, “Quanto alla spesa, è stata in tutto di 5 miliardi di euro, ovvero 550 euro a persona. A partire sono state principalmente persone tra i 35 e i 54 anni, in prevalenza del Nord-Est e Nord-Ovest. Le regioni più visitate sono state Lombardia, Lazio, Campania e Trentino Alto Adige, mete tradizionali per il periodo a cui si è aggiunta quest’anno la Puglia”.

Estero o Italia?

Passando al Capodanno saranno oltre 10,3 milioni gli italiani in vacanza, oltre il 20% dei quali sceglierà mete estere, soprattutto Spagna, Francia e Germania. “Tra chi resterà in Italia, la metà resterà nei confini regionali. Tra le regioni vincerà la Puglia, seguita da Trentino Alto Adige, Lombardia, Veneto e Lazio”, rivela la Confcommercio, “La durata media del soggiorno fuori casa sarà in linea con quella della settimana precedente, ad aumentare sarà invece la quota di vacanzieri tra i 18 e i 34, contraddistinti in media da un potere d’acquisto più ridotto. La spesa complessiva, di conseguenza, si ridurrà lievemente rispetto a Natale, totalizzando poco più di 4,5 miliardi, ovvero 440 euro a testa”. “Per queste festività”, evidenzia la Confederazione, “gli italiani puntano a visitare città d’arte e borghi, oltre alle destinazioni montane, scelte dal 19%”.

Sangalli: svolta da sostenere

Per il presidente della Confcommercio, Carlo Sangalli è un segnale di ripresa. “Venti milioni di italiani in viaggio tra Natale e Capodanno, oltre agli stranieri, sono un buon segnale per tutta la filiera turistica e per il Paese, ma la spesa è ancora debole e i problemi strutturali restano irrisolti. Proprio per questo”, conclude il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, “il turismo deve avere maggior peso nelle politiche del Governo perché se cresce il turismo cresce l’intera economia”.