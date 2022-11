Ue soddisfatta per rinnovo accordo sul grano

La Unione europea ha accolto con grande favore il rinnovo dell’iniziativa delle Nazioni Unite sul grano del Mar Nero. L’intesa rimane fondamentale per continuare a far scendere i prezzi dei prodotti alimentari a livello mondiale e per garantire la sicurezza alimentare in tutto il mondo, soprattutto nei Paesi più vulnerabili. La Ue ha sottolineato gli sforzi delle Nazioni Unite e della Turchia per facilitare il proseguimento dell’iniziativa e per scongiurare un ulteriore crisi che si sarebbe aggiunta a quella energetica.

“L’accordo mediato dalle Nazioni Unite, insieme alle rotte terrestri che attraversano la Ue nell’ambito della nostra iniziativa “Solidarity Lanes”, ha contribuito a stabilizzare e ad allentare la pressione sui prezzi alimentari globali, facilitando l’esportazione di cereali e prodotti agricoli verso i mercati mondiali. Entrambe le iniziative hanno permesso l’esportazione di oltre 25 milioni di tonnellate di grano e altri prodotti agricoli e hanno contribuito al calo dei prezzi dei prodotti alimentari negli ultimi mesi”, ha sottolineato l’Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera Josep Borrell.