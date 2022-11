Immigrazione, Tajani chiede il sostegno della Ue

Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani è tornato a parlare del tema immigrazione, ribadendo che l’Italia deve avere il sostegno dell’Europa e il fenomeno degli sbarchi deve essere gestito da tutta la comunità della Unione. “L’Europa deve sedersi intorno a un tavolo e decidere insieme cosa fare. Ha ragione Papa Francesco: innanzitutto l’Italia da sola non può risolvere il problema, ma bisogna anche guardare a quello che si può fare in Africa. Serve una strategia più ampia”, spiega Tajani.

“Le ong giustamente salvano le persone che rischiano la vita in mare, però le portano tutte verso i porti italiani. Dobbiamo essere molto fermi con le organizzazioni non governative perché c’è una strategia dietro il loro agire”. ha detto il ministro degli Esteri. “L’Italia accetta e accoglie tutti coloro che hanno problemi, bambini, donne, malati, persone in difficoltà, ma c’è una questione che riguarda le altre persone. L’immigrazione illegale è una violazione della legge”, sottolinea. “Bisogna salvare le vite umane, ma nello stesso tempo bloccare i flussi migratori all’origine. Per questo ho parlato anche con il ministro degli Esteri libico per firmare un memorandum più forte di quello che c’è, per cercare di risolvere il problema a monte, per fermare i mercanti di esseri umani”.