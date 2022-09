L’economia dei rifiuti al Forum PolieCo di Ischia

Torna a Ischia, nella sua sede “storica”, il Forum internazionale PolieCo sull’economia dei rifiuti, giunto alla sua XIV edizione, che si terrà ad Ischia nei giorni 30 settembre e 1° ottobre 2022.

“Il gioco dei rifiuti” è il tema che il Forum propone, volendo cogliere le nuove sfide che la particolare contingenza internazionale – post pandemia e guerra in Ucraina – ha posto, imponendo un riposizionamento dell’intero settore. Il Forum vuole, quindi, analizzare gli scenari attuali e conoscere proposte e soluzioni pratiche e praticabili provenienti dai massimi esperti del mondo delle istituzioni, della scienza, della magistratura, dell’economia. L’economia circolare, sembra essere questa la sfida, dovrà certamente puntare su ricerca e innovazione; ma anche prestare la massima attenzione a fenomeni – normalmente ignorati o quantomeno sottovalutati dagli studi in materia – quali l’esportazione dei rifiuti: legale, ma spesso strumento delle ecomafie.

Problemi da inquadrare e contenere nei consueti limiti che hanno sempre rappresentato un baluardo insuperabile per lo storico Consorzio nazionale di riciclaggio PolieCo: «sostegno alle imprese virtuose, avendo sempre come riferimento le parole chiave: sostenibilità, etica e legalità».

Un importante spazio sarà riservato alle problematiche energetiche che colpiscono in maniera diretta e pesante l’intero settore, nelle varie fasi della filiera del riciclaggio.

L’obiettivo è di migliorare i già lusinghieri risultati conseguiti nel riciclaggio dei rifiuti da beni in polietilene. L’Italia, in base ai dati a disposizione, nel settore si colloca ai primissimi posti in Europa. Di particolare rilievo soprattutto i comparti dell’agricoltura e dell’edilizia, dove sperimentate decennali procedure hanno consentito il raggiungimento di risultati molto positivi ed importanti.

Unico operatore del settore fino al giugno 2021 è stato il Consorzio PolieCo, al quale va il merito assoluto ed esclusivo. Ne parleremo in una intervista che il Direttore del Consorzio, la Dottoressa Claudia Salvestrini concederà a La Discussione nei prossimi giorni, prima dell’apertura del Forum.

La coincidenza del Forum nel fine settimana successiva alle elezioni ha imposto un particolare riserbo: sul sito del PolieCo c’è solo l’annuncio del Forum, ma nessuna anticipazione sui protagonisti del dibattito che, usualmente mette a confronto politici con responsabilità ambientali con magistrati e con operatori del settore.

Il nostro giornale – sempre attentissimo alle questioni ambientali – seguirà il Forum PolieCo di Ischia col suo Direttore Editoriale, con una propria troupe televisiva, con dirette streaming sui suoi canali, con interviste e servizi giornalieri.

Appuntamento, quindi, alle prossime edizioni.