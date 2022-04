Confcommercio: ripresa precaria. Consumi e fiducia senza più slancio. Attese migliori per il 2023

Un futuro tutto da costruire, le previsioni rosee di fine 2021 lasciano il posto a proiezioni molto meno fiduciose. La crescita ci sarà ma sarà lenta e stentata. Le proiezioni della Confcommercio lo dimostrano con i numeri. “Nel 2022 il Pil crescerà del 2,1%, con inflazione al 6,5% e consumi a +2%, mentre nel 2023 salirà del 2,4%, con inflazione al 2,9% e consumi a +2,7%”, stima l’Ufficio Studi di Confcommercio.

Eroso il trascinamento 2021

I dati sono contenuti nel report: “Economia e consumi in Italia: 2022-2023” presentato nell’ambito del Forum “I protagonisti del mercato e gli scenari per gli anni 2000”, tenuto a Roma, a Villa Miani. Premesso

che si tratta di previsioni che “si basano sull’ipotesi di distensione, entro la prossima estate, tanto degli impulsi sulle materie prime energetiche quanto, più in generale, delle caratteristiche del quadro

geopolitico” e che, evidentemente, “una maggiore estensione temporale del conflitto, peggiorerebbe il quadro macroeconomico internazionale, europeo e italiano”, l’Ufficio Studi sottolinea che “siamo di fronte

all’erosione di tutto il trascinamento favorevole ereditato dal 2021”: la crescita, dunque, “è tutta da costruire da oggi alla fine dell’anno”.

Guerra, consumi e sfiducia

È un quadro fatto di luci ed ombre quello che emerge dall’indagine sul fronte dei consumi. “Se da una parte i risparmi forzati accumulati in tempo di pandemia si dovrebbero sì tradurre in maggiori consumi”,

osserva la Confcommercio, “ma non nella misura che ci si attendeva qualche mese fa, dall’altra le intenzioni di acquisto da parte dei consumatori non sembrano poi così depresse. A spingere la ripresa

sembrano essere ancora la tecnologia e l’ambiente domestico, a cui si aggiungerà l’automobile grazie agli incentivi”.

Speranze rinviate al 2023

Le speranze di un vero consolidamento dei consumi, calcola la Confederazione, in ogni caso, sono rimandate, magari alla fine del 2023, ma non del tutto perdute. “E ancora una volta tutto dipenderà dalla

durata del conflitto in Ucraina e dalle sue ricadute sull’economia”, spiega l’Ufficio studio della Confederazione, I consumi, in ogni caso, restano “un elemento di fragilità sistemica con

cui dovremo convivere ancora a lungo”. Se per l’Ufficio Studi il ritorno del Pil sui livelli trimestrali del 2019 avverrà infatti già nel quarto trimestre di quest’anno, bisognerà aspettare un ulteriore anno perché la stessa cosa avvenga per la spesa reale dei residenti.Italia “strutturalmente debole”.

Dal 1992 al 2021 il benessere economico dell’Italia è cresciuto dell’11,8% contro il 36,3% della Germania e il 47,8% del Regno Unito. È una conferma del fatto che l’economia italiana resta “strutturalmente

debole” e che “i problemi dell’Italia sono dell’Italia”. “Per uscirne”, conclude la Confcommercio, “c’è una sola soluzione: “il successo del processo di riforma che deve procedere spedito con il sostegno del Piano

nazionale di Ripresa, “Modificare in modo più efficiente, inclusivo e produttivo il nostro modo di stare insieme dentro le comunità locali e dentro la collettività internazionale, è la sola possibilità per un’Italia più prospera sotto tutti i punti di vista”.