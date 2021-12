Nel 1881 il filosofo Nietzsche intitolò una raccolta di aforismi “La Gaia Scienza”, riferendosi alla tradizione del trovatore provenzale,” unità di cantore, cavaliere e libero pensatore”. Se Nietzsche dovesse riferirsi ai trovatori della pandemia del 2021, che vanno in tv a concionare di cose che non sanno…cambierebbe il titolo in “La Gaia Scemenza”. Gli insigni studiosi di Nietzsche saranno sicuramente d’accordo con noi

Sponsor