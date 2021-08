Liguria, Toti “Oltre mille dosi vaccino somministrate alla open night”

Abbonamento Annuale o Abbonamento Semestrale Per accedere all'articolo completo devi essere abbonato ad uno dei nostri piani:. Se sei già abbonato effettua il log in

Sponsor

“Continuano senza sosta le vaccinazioni in Liguria. Anche ieri sera nell’Open Night sono stati 1.113 i cittadini che hanno ricevuto una dose di vaccino. Fortunatamente le persone hanno ben compreso l’importanza della vaccinazione e continuano a rispondere alle nostre campagne vaccinali, è questo infatti l’unico modo per tornare a vivere e alla normalità”. Lo dice il presidente di Regione Liguria e assessore alla sanità Giovanni Toti, commentando i dati della passata Open Night che si è svolta in tutte le...