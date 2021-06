Roma, inaugurata nuova area verde con parco giochi a Spinaceto

Questa mattina il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, insieme all’assessore alle Politiche abitative, Massimiliano Valeriani, e al direttore generale di Ater Roma, Andrea Napoletano, ha inaugurato la nuova area verde con parco giochi nel complesso di edilizia residenziale pubblica di via Padre Romualdo Formato nel quartiere di Spinaceto.

In particolare, gli interventi hanno riguardato la realizzazione di nuovi percorsi pedonali che uniscono i due fabbricati Ater, l’installazione di giochi per bambini, panchine e nuova illuminazione, con un investimento complessivo di oltre 300mila euro. Non solo risanamento delle aree verdi, ma anche lavori di recupero edilizio dei piani Pilotys e dei discendenti pluviali delle palazzine Ater.

Nel complesso di Spinaceto sono partiti gli interventi per l’installazione della fibra ottica, che ha già raggiunto 170 alloggi in 3 edifici, mentre verranno poi avviate le opere di efficientamento energetico previste con il Superbonus 110%. Un programma di lavori che permetteranno di migliorare la qualità della vita dei residenti, con riqualificazione degli edifici e nuovi spazi verdi attrezzati.