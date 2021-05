Prampolini (Confcommercio): con i lockdown più vendite su internet. No a cashback e lotteria scontrini

Per Confcommercio c’è un effetto pandemia che ha colpito “quasi” tutti i settori. In quel “quasi” ci sono le imprese alimentari che hanno fatto un balzo significativo, del 50% in più, nel corso del 2020. Gli alimentari hanno migliorato il proprio andamento economico rispetto al 2019 pur avendo registrato un significativo peggioramento dei prezzi praticati dai fornitori. Se da un lato si può spiegare questo andamento così positivo con il fatto che durante il lockdown praticamente solo il settore alimentare ha continuato a funzionare e a garantire un servizio essenziale, il mondo del dettaglio alimentare ha saputo cogliere le “opportunità“ di sviluppo anche in un contesto estremamente negativo.

Quindi in questi mesi c’è stato un boom della digitalizzazione: secondo l’indagine dell’Osservatorio 2021 Fida, sul ruolo della distribuzione alimentare nella crisi economica e sanitaria del Paese realizzata in collaborazione Format Research, prima della pandemia solo il 13% delle imprese alimentari accettava prenotazioni della spesa tramite Social Network o Whatsapp, oggi sono il 31%.