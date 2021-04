1 maggio, Toma “Tornare alla normalità per rilanciare l’occupazione”

CAMPOBASSO (ITALPRESS) – "Da oltre un anno, ormai, siamo alle prese con il Covid-19 e tra i numerosi effetti negativi conseguenti a questa terribile pandemia vi è purtroppo quello legato alle difficoltà del mondo del lavoro. Una situazione divenuta insostenibile, tante categorie duramente colpite, lavoratori in difficoltà e imprese allo stremo. In questi lunghi mesi, Governo e Regione hanno messo in campo diverse iniziative al fine di sostenere imprese e lavoratori. Ma non basta, ne siamo consapevoli. È necessario tornare al più presto alla situazione pre- pandemia, dunque bisogna rialzare le saracinesche, tornare a investire, assumere, credere in un futuro prospero. Occorre, però, farlo in sicurezza, non possiamo permetterci di sbagliare. Dobbiamo continuare a rispettare le regole, proseguire con la campagna vaccinale, cercando di incrementare sempre più il numero di dosi giornaliere". E' la riflessione del presidente della Regione Molise, Donato Toma, sul 1° maggio, Festa del lavoro. "Noi lo stiamo facendo alacremente, abbiamo superato le 115 mila inoculazioni e, sempre che la consegna dei vaccini avvenga come ci è stato garantito, entro l'estate avremo immunizzato tutta la popolazione molisana vaccinabile. Questo – aggiunge – ci dà una prospettiva che fino a qualche mese fa non avevamo e ci fa ben sperare in un graduale ritorno alla normalità". "Con la pandemia, nonostante il blocco dei licenziamenti, si sono ridotte le capacità assunzionali, in modo particolare al Sud, e a farne le spese, ancora una volta, sono stati soprattutto i giovani e le donne. La nostra Repubblica – dice ancora Toma – è fondata sul lavoro, le istituzioni hanno il dovere di fare di più. Sviluppo e progresso stanno dando vita a nuove opportunità lavorative, molte professioni scompariranno, altre nasceranno. Crescente sarà la domanda di risorse umane altamente specializzate. Scuola e Università sono fondamentali in questo processo. La società è in evoluzione, nei prossimi anni sono prevedibili diversi cambiamenti". "D'altronde, la storia ci insegna che dopo periodi bui c'è sempre una fase di rilancio. Le risorse del Piano nazionale di ripartenza e resilienza rappresentano una straordinaria opportunità che va colta e non va sprecata. Buon 1° maggio a tutti voi, care molisane e cari molisani", conclude Toma. (ITALPRESS). fsc/com 30-Apr-21 16:30

Sponsor