Puglia, Coldiretti regala 1000 pacchi alle famiglie più bisognose

Mai cosi’ tanti pugliesi in difficolta’ a Pasqua per colpa dell’emergenza Covid che ha fatto salire a oltre 210.000 le persone in povertà assoluta in Puglia, dove sono alti gli indici di disuguaglianza con il valore medio tra i più alti d’Italia (6,2%) e il record negativo dall’inizio del secolo. E’ quanto emerge dall’analisi di Coldiretti Puglia su dati Istat, divulgata in occasione dell’operazione di solidarietà del sistema agroalimentare italiano presentata in Puglia dal presidente e dal direttore regionale di Coldiretti, Savino Muraglia e Pietro Piccioni, agli assessori all’Agricoltura Donato Pentassuglia, alla Sanità Pierluigi Lopalco, Rosa Barone al Welfare e Politiche di Benessere Sociale e al presidente della IV Commissione consiliare alle Attività Produttive, Francesco Paolicelli.

L’iniziativa promossa da Coldiretti, Filiera Italia e Campagna Amica con la partecipazione delle più rilevanti realtà economiche e sociali del Paese ha visto la spedizione del primo carico di aiuti alimentari con oltre 1000 pacchi dal piazzale antistante il Consiglio regionale della Puglia “A sostegno di chi ha più bisogno” con l’obiettivo di dare un segno per chi ha bisogno ma anche una sollecitazione a tutti coloro che possono, perché facciano altrettanto.

Decine di mezzi sono stati organizzati per le consegne in Puglia per procedere poi alla distribuzione a nuclei familiari in stato di bisogno individuati da Coldiretti/Campagna Amica insieme ai servizi sociali dei comuni e alle parrocchie. Ogni famiglia e’ destinataria di un pacco di oltre 50 chili con prodotti 100% Made in Italy come – spiega Coldiretti Puglia – pasta e riso, Parmigiano Reggiano e Grana Padano, biscotti, sughi, salsa di pomodoro, tonno sott’olio, dolci e colombe pasquali, stinchi, cotechini e prosciutti, carne, latte, panna da cucina, zucchero, olio extra vergine di oliva, legumi e formaggi fra caciotte e pecorino.