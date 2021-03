In Lombardia avviate le cure attraverso trattamenti monoclonali su pazienti affetti da Covid

Abbonamento Annuale o Abbonamento Semestrale Per accedere all'articolo completo devi essere abbonato ad uno dei nostri piani:. Se sei già abbonato effettua il log in

Sponsor

“Un’altra arma, in questo caso come terapia, da mettere in campo nella nostra sanita’ di guerra contro il Covid” commenta la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti Gli anticorpi monoclonali sono proteine in grado di neutralizzare gli antigeni, cioe’ quelle sostanze estranee all’organismo, come virus e batteri. Questi anticorpi sono di estremo interesse perche’ possiedono affinita’ altamente specifica per combattere il Covid legandosi facilmente al virus che viene cosi’ neutralizzato. “A oggi – aggiunge Moratti –...