Coldiretti: dallo Stato 400 milioni di alimenti ai poveri. Prandini: Campagna Amica, grande prova di solidarietà

Un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro, da erogare ai Comuni, per l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare. I soldi serviranno per dare un aiuto agli oltre 4 milioni di poveri che in Italia per l’aggravarsi della situazione sono costretti per Natale a chiedere aiuto per il cibo da mangiare. Il fondo di 400 milioni di euro, che poi gestiranno i Comuni fa parte del decreto “ristori ter” approvato dal Consiglio Dei Ministri. A illustrarne gli obiettivi è la Coldiretti che avrà un ruolo attivo di solidarietà con la rete dei mercati degli agricoltori di Campagna Amica pronta a collaborare con i Sindaci. “Sulla base” scrive la Confederazione, “della proiezione sugli ultimi dati del Fondo per indigenti (Fead) con l’aumento di oltre il 40% delle richieste di aiuto agli Enti impegnati nel volontariato”.

“Con la nuova ondata di contagi”, racconta la Coldiretti, “per le feste di fine anno insieme allo shopping e alla convivialità occorre sostenere quanti si trovano in una condizione di precarietà aggravata dalla pandemia Covid. Fra i nuovi poveri nel Natale 2020”, ricorda ancora la Coldiretti, “ci sono coloro che hanno perso il lavoro, piccoli commercianti o artigiani che hanno dovuto chiudere, le persone impiegate nel sommerso che non godono di particolari sussidi o aiuti pubblici e non hanno risparmi accantonati, come pure molti lavoratori a tempo determinato o con attività saltuarie che sono state fermate dalla limitazioni rese necessarie dalla diffusione dei contagi per Covid”.

Lo scenario delle difficoltà è stato anche incentivato dai nuovi poveri, persone e famiglie che mai prima d’ora avevano sperimentato condizioni di vita così problematiche. “La stragrande maggioranza di chi è costretto a ricorrere agli aiuti alimentari”, spiega la Coldiretti, “lo fa attraverso la consegna di pacchi alimentari che rispondono maggiormente alle aspettative dei nuovi poveri, pensionati, disoccupati, famiglie con bambini; che per vergogna prediligono questa forma di sostegno piuttosto che il consumo di pasti gratuiti nelle strutture caritatevoli.

Le situazioni di difficoltà sono diffuse lungo tutta la Penisola ma le maggiori criticità”, fa presente la Confederazione, “si registrano nel Mezzogiorno con il 20% degli indigenti che si trova in Campania, il 14% in Calabria e l’11% in Sicilia ma condizioni diffuse di bisogno alimentare si rilevano anche nel Lazio (10%) e nella Lombardia (9%) dove più duramente ha colpito l’emergenza sanitaria, secondo gli ultimi dati Fead.

In questo contesto “è necessario subito accelerare gli acquisti di cibi e bevande Made in Italy di qualità da distribuire ai nuovi poveri per fare fronte alle crescenti richieste di aiuto che vengono agli Enti impegnati nel volontariato e, allo stesso tempo, sostenere il lavoro e l’economia del sistema agroalimentare tricolore duramente colpito dalle difficoltà delle esportazioni e della ristorazione in grave crisi”, sottolinea in una nota il presidente della Coldiretti Ettore Prandini. “In realtà il piano di aiuti pubblico”, prosegue l’analisi della Coldiretti, “è stato già anticipato nei fatti dall’impegno di quasi 4 italiani su 10 (39%) che dichiarano di partecipare a iniziative di solidarietà per aiutare chi ha più bisogno”. Gli aiuti di Campagna amica avvengono attraverso o pacchi alimentari o donazioni, anche utilizzando le operazioni di aiuto messe in campo dagli agricoltori di Campagna Amica con la spesa sospesa, secondo l’indagine Coldiretti/Ixè.

Finora sono stati distribuiti circa 2 milioni di chili in frutta, verdura, formaggi, salumi, pasta, conserve di pomodoro, farina, vino e olio 100% italiani, di alta qualità e a chilometri zero sono stati raccolti e donati dagli agricoltori di Campagna Amica ai più bisognosi nell’ambito dell’iniziativa la “spesa sospesa” operativa lungo tutta la Penisola. “Si tratta”, conclude la Coldiretti, “della più grande offerta gratuita di cibo mai realizzata dagli agricoltori italiani per aiutare a superare l’emergenza economica e sociale provocata dalla diffusione del coronavirus e dalle necessarie misure di contenimento”.