Imprese in difficoltà. Marchesini (Confindustria): incentivi ok, ma la ripresa si gioca sui tempi. Sbagliato non aver rinviato la scadenza fiscale del 20 luglio

“Il vero problema sono i tempi”. È una delle riflessioni di Maurizio Marchesini, Vice Presidente di Confindustria con delega alle Filiere e alle Medie imprese che, nel giudicare positivamente alcune misure proposte dal governo per il rilancio dell’economia, sottolinea come dalle parole bisogna passare ai fatti “con cui si scaricano a terra queste disposizioni”. Naturalmente la “ripresa” produttiva dovrà tenere conto di molti fattori e tra questi quelli legati alla e emergenza sanitaria. “Se non ci saranno “ricadute” sull’emergenza sanitaria, si potrà cominciare a rialzare la testa. Le misure positive varate dal Governo sono diverse, in particolare Ecobonus e Sismabonus, cancellazione di saldo e acconto Irap”. Ci sono poi i soliti nodi, forse peggio del Covid, il principale è la burocrazia che in Italia rappresenta l’ostacolo principe per le imprese che puntano la loro azione su tempi rapidi e innovazione.

Maurizio Marchesini, come Vice Presidente di Confindustria con delega alle Filiere e alle Medie, sottolinea come appare impropria la decisione del Governo di non aver rinviato le scadenze fiscali per le imprese scadute il 20 luglio.