Università: Unicatt, studenti e laureati incontrano online le aziende

Economics, Medical, Pharma e Healthcare: questi i temi degli incontri fra studenti, laureati e aziende che anche quest’anno, in una modalità on line inedita, l’Università Cattolica offre nell’incontro con il mondo del lavoro: dal 22 al 24 giugno 2020 si apre lo spazio virtuale della Career Week Roma online, organizzata dal Servizio Stage & Placement dell’Ateneo e dalla società “People”.

In una nuova piattaforma dedicata, raggiungibile attraverso la homepage del sito del campus di Roma (https://roma.unicatt.it/), gli iscritti potranno seguire in diretta streaming presentazioni, testimonianze e consulenze delle aziende partecipanti e, se selezionati, potranno sostenere un primo colloquio con i recruiter.

La Career Week è un evento concepito per i laureati e laureandi delle Facoltà di Economia e di Medicina e chirurgia dell’Università Cattolica, ma è aperto a studenti e laureati provenienti da tutte le università d’Italia.

Fra le aziende che hanno confermato la loro presenza alla Career Week si segnalano Abbott, AstraZeneca, Atos, Bristol-Myers Squibb, Carrefour, Crowe As, EY, Leo Pharma, PwC, Randstad, Roche, Think Global, Orienta, Synergie, studio Pirola Pennuto Zei. Queste realtà offrono opportunità di lavoro in diversi settori: risorse umane, grande distribuzione organizzata e retail, largo consumo, banche e istituti finanziari, consulenza, ICT, Bio Tech, aziende farmaceutiche. (Italpress)