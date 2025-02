Bollette: 2.130 euro a famiglia nel 2024

Nel 2024 le famiglie italiane con un contratto di fornitura nel mercato libero a tariffa indicizzata hanno speso in media 791 euro per la bolletta della luce e 1.339 euro per quella del gas, per un totale di 2.130 euro. Questi i dati emersi dall’analisi di Facile.it, che ha preso in considerazione i consumi dichiarati di oltre 770.000 utenze in tutta Italia. Rispetto al 2023, la spesa per l’elettricità è diminuita del 6%, mentre quella del gas è aumentata del 3%. Gli esperti di Facile.it sottolineano come l’andamento dei prezzi delle materie prime, già in crescita nel secondo semestre del 2024, sia allarmante anche per il 2025, con previsioni di ulteriori aumenti. “Chi si trova nel mercato libero deve fare attenzione alla scelta del fornitore giusto per evitare di spendere più del dovuto”, avvertono gli analisti.

Guardando alla spesa per l’energia elettrica, la regione più costosa è risultata la Sardegna, dove le famiglie hanno dichiarato un consumo medio di 2.677 kWh, pari a una bolletta annua di 903 euro, il 14% in più rispetto alla media nazionale. Questo dato si spiega in parte con la scarsa diffusione del gas di città, che costringe molte famiglie a ricorrere a dispositivi elettrici per il riscaldamento.

Altri numeri

Segue la Sicilia, dove la spesa media è stata di 848 euro per un consumo di 2.445 kWh, mentre al terzo posto si piazza il Veneto, con 833 euro annui per 2.386 kWh. Sul versante opposto, la Liguria si conferma la regione con le bollette più leggere: 731 euro l’importo medio annuo, con consumi pari a 1.974 kWh. Seguono Molise (743 euro per 2.023 kWh) e Abruzzo (757 euro per 2.078 kWh).

L’analisi delle bollette del gas vede una netta differenza rispetto a quella della luce. La regione più costosa è stata l’Emilia-Romagna, dove le famiglie hanno speso in media 1.613 euro per un consumo dichiarato di 1.232 Smc. Subito dopo si trovano il Friuli-Venezia Giulia, con 1.608 euro di spesa media per 1.228 Smc, e ancora una volta il Veneto, con una bolletta di 1.605 euro per 1.225 Smc.

Sud meno caro

Anche Lombardia (1.599 euro) e Trentino-Alto Adige (1.566 euro) rientrano tra le regioni più costose per il gas, con spese superiori alla media nazionale. Di contro, le regioni più economiche per il gas sono state la Sicilia, con una bolletta media di 882 euro per 586 Smc, la Campania (927 euro per 636 Smc) e la Calabria (990 euro per 669 Smc).

