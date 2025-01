Il Tricolore in tour nelle scuole italiane con il deputato Enzo Amich

Il 7 gennaio si sono svolte oggi le celebrazioni del 228° anniversario dell’adozione del primo Tricolore, ricorrenza nazionale istituita per ricordare la nascita della bandiera d’Italia che nel 1797 a Reggio Emilia venne adottata per la prima volta dalla Repubblica Cispadana. La Giornata della bandiera nazionale, però, non è finita lì e per il deputato di Fratelli d’Italia, Enzo Amich, è cominciato un tour in molte scuole primarie e secondarie per illustrare agli studenti la Costituzione e, appunto, la storia e i significati del Tricolore.

Costituzione e bandiera nelle scuole

“Ho appena avuto il piacere di farlo in provincia di Alessandria”, spiega l’onorevole Amich, “fin dal mio insediamento, ho distribuito agli studenti almeno un migliaio di copie di ”Una Costituzione per amica”, un sussidio che utilizza fumetti e un linguaggio semplice per illustrare i principi della nostra Carta Costituzionale”. “Come deputato e padre – aggiunge – credo che questo sia un modo efficace per aiutare i ragazzi a formarsi quella coscienza civica, che è frutto dell’educazione familiare e dell’esperienza scolastica. Far conoscere la nostra Costituzione significa avvicinare le istituzioni alle nuove generazioni, affinché non più siano percepite come qualcosa di lontano e da guardare con sospetto”.

Reinterpretazioni del Tricolore

All’Università di Firenze, Elisabetta Cianfanelli, docente di Design del Dipartimento di Architettura, e Leonardo Giliberti, hanno invece proposto una reinterpretazione dei colori della bandiera italiana offrendo una visione creativa e dinamica che va oltre la funzione istituzionale, “esprimendo, attraverso un linguaggio visivo, la narrazione di alcuni valori fondanti del nostro Paese.” Per il Verde: uno scorcio di collina toscana offre un racconto di vita nel segno della sostenibilità e biodiversità che abbraccia natura, società ed economia. Il bianco come colore che simboleggia la pace e unitàattraverso condivisione e solidarietà. Il rosso che evoca il cuore pulsante dell’innovazione italiana, il coraggio e la “velocità con la quale l’Italia corre verso il futuro.”

Reggio Emilia

Mentre il sindaco di Reggio Emilia Marco Massari, in Sala del Tricolore in occasione della Giornata nazionale della Bandiera ha conferito due nuove Cittadinanze e ha donato la Bandiera italiana e i Principi fondamentali della Costituzione della Repubblica ai rappresentanti degli studenti delle scuole secondarie di primo grado Manzoni (classe seconda C) e Aosta (classi terze A e D). “In occasione del 228° anniversario della nascita del Tricolore, avvenuta in questa Sala – aveva sottolineatoMassari – abbiamo voluto dare un significato concreto ai valori di democrazia, libertà, solidarietà, inclusione e pace espressi nella nostra Bandiera con il conferimento di due nuove cittadinanze: essere qui, oggi, è il segno di quanto sia importante per noi e per voi, futuri nuovi cittadini, il giuramento che vi state accingendo ad esprimere.”

