A Natale oltre 18 milioni di italiani in viaggio

Le festività natalizie di quest’anno vedranno 18,3 milioni di italiani partire per una vacanza. Di questi, 16,9 milioni resteranno in Italia, mentre 1,4 milioni sceglieranno mete internazionali. Tra chi partirà, 7,6 milioni saranno in viaggio per Natale, mentre 5,3 milioni approfitteranno di una “vacanza lunga” di almeno 11 giorni che comprende anche Capodanno. Altri 4,4 milioni di persone si muoveranno per celebrare l’arrivo del nuovo anno, e 1 milione viaggerà in occasione dell’Epifania.

Le destinazioni preferite: montagna, città d’arte e mare

Anche quest’anno gli italiani rimangono fedeli alle loro destinazioni preferite. La montagna è in testa (30%), seguita dal mare (26%) e dalle città d’arte (11,7%). Tra le regioni italiane più scelte figurano Sicilia (12,5%), Lombardia (11,2%) e Campania (10,1%). Il 55% dei vacanzieri resterà nella propria regione, mentre chi andrà all’estero preferirà le capitali europee.

Dove dormono gli italiani: casa di amici e parenti in testa

Quando si tratta di alloggio, la maggior parte degli italiani preferisce soluzioni economiche: il 59,8% sarà ospitato da amici o parenti, mentre il 16,3% dormirà in una seconda casa di proprietà. Solo una minoranza sceglierà strutture ricettive come alberghi o bed and breakfast.

Quanto spenderanno: una vacanza lunga costa quasi 1400 euro a testa

La spesa media per una vacanza di 11 giorni sarà di 1.398 euro a persona. Chi rimarrà in Italia spenderà in media 1.275 euro, mentre chi sceglierà l’estero dovrà mettere in conto una spesa più alta, pari a 2.759 euro. Per chi viaggerà solo a Natale, il costo medio sarà di 537 euro, con differenze significative tra vacanze domestiche (472 euro) e internazionali (1.813 euro).

Le voci principali di spesa includono il trasporto (28,2%), i pasti (25,5%) e lo shopping (18,1%). Solo il 9,8% del budget sarà destinato all’alloggio. Complessivamente, il giro d’affari per il turismo natalizio raggiungerà i 14,7 miliardi di euro.

Capodanno: 4,4 milioni di italiani in viaggio

Per il Capodanno, saranno 4,4 milioni le persone in viaggio. La maggior parte resterà in Italia, scegliendo la montagna (33,1%), le città d’arte (24,2%) o altre città italiane (23,9%). Solo l’1,8% opterà per mete estere, come le grandi capitali europee.

Anche per Capodanno, molti italiani dormiranno a casa di amici o parenti (33,5%) oppure in hotel (26,6%). La spesa media sarà di 639 euro a persona, con la maggior parte del budget dedicata a pasti (29,7%), pernottamento (21,5%) e trasporti (21,1%). Il giro d’affari complessivo stimato per questa festività è di 2,8 miliardi di euro.

Perché si parte: relax, famiglia e divertimento

Le principali ragioni che spingono gli italiani a viaggiare durante le feste natalizie sono il desiderio di ricongiungersi con la famiglia (62,3%), il bisogno di relax (58,8%) e il divertimento (23,3%). Durante le vacanze, le attività più popolari includono passeggiate (59,5%), partecipazione a eventi tradizionali o folkloristici (45,3%) e degustazioni enogastronomiche (21,7%).

Chi resta a casa: motivi economici in primo piano

Non tutti, però, si metteranno in viaggio. Il 35% degli italiani che ha deciso di restare a casa lo ha fatto per motivi economici, citando il costo elevato come principale ostacolo. Anche tra chi partirà, molti adotteranno soluzioni più parsimoniose: il 41% ha ridotto il budget, il 19% ha accorciato la durata della vacanza e il 10% ha scelto di limitare i giorni di viaggio complessivi.

Una buona notizia per il settore alberghiero

Il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, ha sottolineato alcuni aspetti positivi emersi dall’indagine: “Quello del 2024 si è rivelato un calendario turisticamente felice per le festività natalizie. La maggioranza degli italiani continua a preferire il Belpaese, e questo ci fa ben sperare per il futuro”.

Nel corso dell’anno, 15,3 milioni di italiani hanno soggiornato almeno una volta in un albergo, e il 96,6% ha espresso un giudizio positivo, riconoscendo la qualità dei servizi offerti. Questi dati rappresentano un segnale incoraggiante per il settore dell’ospitalità, in vista delle prossime festività.

