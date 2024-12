Livorno celebra Nave Trieste: Mattarella alla consegna della più grande unità navale dal dopoguerra

Una giornata storica e simbolica quella vissuta ieri a Livorno, dove il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato alla cerimonia di consegna della Nave Trieste alla Marina Militare. Si tratta della più grande unità navale costruita in Italia dal dopoguerra, un capolavoro di ingegneria e tecnologia che rappresenta l’eccellenza del Paese nel settore. L’evento, tenutosi al molo Italia, è stato arricchito dal giuramento solenne di 150 allievi ufficiali della prima classe dell’Accademia Navale, avvenuto per la prima volta a bordo di una nave militare.

Nave Trieste è una delle opere di punta della cantieristica navale italiana, frutto del lavoro di migliaia di ingegneri, tecnici e operai. Lunga 245 metri, con una capacità di oltre 1.000 persone tra equipaggio e truppe, la nave è stata progettata per svolgere diverse missioni, dalla proiezione di forza alle operazioni umanitarie. Nel suo intervento, il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha sottolineato l’importanza simbolica e pratica di questa unità:“Questa nave è vostra, costruita per voi e per il nostro Paese. È il frutto del lavoro e dell’ingegno italiano, ma una nave vuota è solo uno strumento: il suo cuore siete voi, con i vostri valori, ideali e spirito di cooperazione. Oggi giurate di servire il Paese, rendendo uniche e speciali le nostre forze armate”.

Il giuramento

Il momento più emozionante della cerimonia è stato senza dubbio il giuramento dei 150 allievi ufficiali, che hanno promesso fedeltà alla Repubblica a bordo della Nave Trieste. Un evento inedito, che ha unito tradizione e innovazione, consolidando il legame tra la Marina Militare e i valori di servizio e dedizione verso il Paese. Il Presidente della Regione, Eugenio Giani, ha definito l’evento “una giornata importante per la Toscana e per l’Italia”, sottolineando come la presenza del Capo dello Stato rappresenti un messaggio di unità nazionale: “Lo stringersi attorno al Presidente della Repubblica, una figura straordinaria e un riferimento per tutti noi, significa valorizzare i nostri territori e le eccellenze italiane. La consegna di una nave così evoluta è un grande auspicio anche per la città di Livorno e il suo porto”.

Nave Trieste non è solo un simbolo tecnologico, ma anche un baluardo di tradizione e identità nazionale. Progettata per operare in scenari complessi, la nave rappresenta l’evoluzione delle capacità operative della Marina Militare italiana. Mattarella, con la sua presenza, ha voluto ribadire l’importanza delle forze armate italiane non solo come strumento di difesa, ma anche come elemento di coesione sociale e di promozione della pace. Il Presidente ha sottolineato il ruolo cruciale degli allievi ufficiali, chiamati a rappresentare i valori di sacrificio, integrità e professionalità.

Tra economia e strategia

La consegna della Nave Trieste assume anche un significato economico e strategico per il porto di Livorno. Giani ha ricordato che la realizzazione della Darsena Europa, con un pescaggio di venti metri, aprirà nuove linee marittime al servizio dell’intero Paese, rendendo Livorno un punto di riferimento per i traffici internazionali. L’evento ha visto la partecipazione delle più alte cariche istituzionali e militari, tra cui il Sindaco di Livorno Luca Salvetti. Tutti hanno sottolineato l’importanza strategica della Nave Trieste non solo per la Marina Militare, ma anche per il rafforzamento del ruolo dell’Italia nel Mediterraneo e nel contesto internazionale.

Conclusa la cerimonia a Livorno, Mattarella è partito per Parigi, dove in serata ha partecipato alla cerimonia di riapertura della Cattedrale di Notre-Dame (presente ance il Primo Ministro Giorgia Meloni).

