Scuola, il Liceo Sacro Cuore top a Milano. A Torino il Gioberti scavalca il Cavour

L’edizione 2024 di Eduscopio, la piattaforma gratuita della Fondazione Agnelli, è online, pronta a offrire a studenti e famiglie un quadro aggiornato delle migliori scuole secondarie di II grado in Italia. Strumento ormai consolidato, Eduscopio aiuta nella scelta dell’istituto ideale, confrontando le performance delle scuole nell’ambito universitario e lavorativo, città per città e indirizzo di studio per indirizzo di studio. L’analisi dei dati conferma che l’impatto della pandemia continua a farsi sentire. Gli studenti diplomati nel 2021, dopo un percorso scolastico pesantemente segnato dalla didattica a distanza, mostrano difficoltà al loro ingresso nel mondo universitario. Rispetto agli anni pre-pandemia, peggiora la percentuale di studenti che completano esami al primo anno di università, arrivando quasi al 20% di abbandoni, rispetto al 14% registrato nel 2017-2018. Anche la media dei voti e i crediti acquisiti sono in lieve calo.

Di contro, per i diplomati tecnici e professionali che hanno scelto di non proseguire gli studi, il panorama lavorativo appare più roseo: il tasso di occupazione raggiunge il 35%, in crescita di cinque punti rispetto al 2020. Questo trend positivo evidenzia la crescente domanda di competenze pratiche da parte delle imprese.

Le migliori scuole italiane

La classifica di Eduscopio 2024 premia le scuole che eccellono nella preparazione agli studi universitari o che offrono migliori opportunità lavorative. Ecco una panoramica delle eccellenze nelle principali città italiane.

Milano

Licei classici: il Sacro Cuore torna al primo posto, seguito dal Berchet.

Licei scientifici: invariato il podio con il Volta, il Da Vinci e il Sacro Cuore.

Istituti tecnici: eccellenze nelle province, con il Rubini di Romano di Lombardia (84% di occupazione) e il Castelli di Brescia (78%).

Torino

Licei classici: il Gioberti scalza il Cavour al vertice.

Licei scientifici: il miglior istituto è l’Altiero Spinelli, che primeggia anche tra i licei linguistici.

Istituti tecnici: il Russell-Moro-Guarini e l’Amedeo Avogadro si distinguono per i migliori sbocchi lavorativi.

Bologna

Licei classici: il Galvani guida la classifica.

Licei scientifici e linguistici: il Copernico si conferma leader.

Istituti tecnici: il Crescenzi-Pacinotti-Sirani e il Belluzzi-Fioravanti sono i migliori per occupabilità.

Firenze

Licei classici: il Galileo è al vertice.

Licei scientifici e linguistici: primeggia il Niccolò Machiavelli.

Istituti tecnici: spiccano il Galileo Galilei e l’Antonio Meucci.

Roma Licei classici: il Visconti è il migliore per preparazione universitaria.

Licei scientifici: il Righi mantiene il primo posto.

Istituti tecnici: eccellono il Leonardo Da Vinci (tecnico-economico) e il Tor Carbone (settore dei servizi).

Napoli

Licei classici e scientifici: il Convitto Vittorio Emanuele

II domina entrambe le classifiche.

Licei linguistici: il miglior istituto è l’Eleonora Pimentel Fonseca.

Istituti tecnici: spiccano il Modigliani e il Marie Curie per l’alto tasso di occupazione.

Appuntamento importante

“Eduscopio è diventato un appuntamento importante per studenti e famiglie alle prese con la delicata scelta della scuola superiore,” ha dichiarato Andrea Gavosto, Direttore della Fondazione Agnelli. Confrontare le performance degli istituti è essenziale per orientarsi tra le opportunità offerte da licei, istituti tecnici e professionali, contribuendo a costruire un percorso educativo mirato e consapevole.

