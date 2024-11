Olaf Scholz ha chiesto il ritiro russo dall’Ucraina, Vladimir Putin ha rifiutato

Nel corso di una conversazione telefonica di un’ora, la prima in quasi due anni, venerdì il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha chiesto al presidente russo Vladimir Putin il ritiro delle forze russe dall’Ucraina, ha esortato ad avviare colloqui con l’Ucraina che aprano la strada a una “pace giusta e duratura” e ha ribadito il continuo sostegno della Germania all’Ucraina. “La Russia non pensi che il tempo sia dalla sua parte”, ha avvertito il cancelliere tedesco. Secondo fonti citate dall’agenzia britannica Reuters, Scholz avrebbe anche detto a Putin che lo schieramento di soldati nordcoreani rappresenta una grave escalation e un’espansione del conflitto Steffen Hebestreit, portavoce del governo tedesco ha dichiarato: “Il cancelliere ha esortato la Russia a mostrare la volontà di avviare colloqui con l’Ucraina con l’obiettivo di raggiungere una pace giusta e duratura e ha sottolineato la ferma determinazione della Germania a sostenere l’Ucraina nella sua difesa contro l’aggressione russa per tutto il tempo necessario”.

Volodymyr Zelensky ha cercato di fare desistere Scholz dal chiamare Putin

Scholz, spiega il portavoce, ha parlato con il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky prima della sua telefonata e, in seguito, avrebbe informato il leader ucraino sui risultati. La Germania è il principale finanziatore dell’Ucraina e il suo principale fornitore di armi dopo gli Stati Uniti.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha messo in guardia il cancelliere tedesco Olaf Scholz dal parlare telefonicamente con Vladimir Putin, dicendo che ciò ridurrebbe l’isolamento del leader russo e farebbe proseguire la guerra, ha detto una fonte dell’ufficio presidenziale ucraino all’agenzia britannica Reuters: “Il presidente ha detto che questo aiuterebbe Putin solo riducendo il suo isolamento. Putin non vuole una vera pace, vuole una pausa”.

Putin: accordi solo sulla base delle “nuove realtà territoriali”

Il presidente russo Vladimir Putin ha ribadito da parte sua che eventuali accordi per porre fine al conflitto in Ucraina dovrebbero tenere conto degli interessi della sicurezza russa, basarsi su “nuove realtà territoriali” e affrontare le cause alla radice del conflitto.

Kaja Kallas da Macron: “Ambiamo a una difesa europea più forte”

“È sempre un piacere essere a Parigi! L’Ue sa di poter contare sull’impegno della Francia per rafforzare la posizione dell’Unione europea nel mondo. Con il presidente Emmanuel Macron, Bil ministro degli Affari europei Jean-Noël Barrot e il ministro delle Forze armate Sébastien Lecornu condividiamo l’ambizione di una difesa europea più forte e di aiuti all’Ucraina”. Così su X l’Alta rappresentante designata dalla Commissione europea per la politica estera, Kaja Kallas, in visita nella capitale francese.

Odessa: 40 mila persone senza riscaldamento dopo l’attacco russo

Le forze russe hanno colpito Odessa con droni lanciati dal Mar Nero nella serata di giovedì, uccidendo una donna, ferendo almeno 10 persone, danneggiando un edificio residenziale e mettendo fuori uso una centrale termica utilizzata per il riscaldamento. “Il fuoco nemico ha danneggiato anche la conduttura principale del teleriscaldamento pubblico”, ha affermato il governatore regionale Oleh Kiper, “la centrale termica è stata temporaneamente chiusa e sono in corso i lavori di riparazione”. Il sindaco di Odessa, Hennadiy Trukhanov, ha dichiarato che l’attacco ha lasciato temporaneamente senza riscaldamento oltre 40.000 persone. Anche l’infrastruttura di riscaldamento di una delle cliniche di maternità cittadine è stata danneggiata. I tecnici hanno terminato le riparazioni in mattinata e il riscaldamento riprenderà per i consumatori colpiti nelle prossime ore, ha aggiunto Trukhanov.

Droni su Krasnodar, colpito aeroporto militare

Nella notte del 15 novembre, decine di droni ucraini hanno attaccato il territorio di Krasnodar. L’obiettivo dell’attacco era l’aeroporto militare di Krymsk. Un drone si è schiantato contro una casa privata nel villaggio di Poltavska, nella regione di Krasnodar. L’edificio ha subito danni minori. Questa informazione è stata riportata anche dai media locali. Il capo del distretto Krymsky di Krasnodar Krai, Sergei Les, ha dichiarato che 46 droni sarebbero stati distrutti durante la notte e che non ci sono state vittime civili. Ma in seguito ha cancellato il post e ha riferito invece che due comuni della regione erano stati oggetto di un massiccio attacco di droni quella notte. I sistemi di difesa aerea avrebbero intercettato diverse decine di droni nei distretti di Krymsky e Krasnoarmeysky. In particolare, a Krymsk, i rottami di un drone sono caduti sul territorio di quattro famiglie. Il tetto di una delle case e un’auto sono stati danneggiati. Nel distretto di Krasnoarmeyskiy, nel villaggio di Poltavska, frammenti di droni hanno danneggiato anche il tetto di una casa privata. Le finestre di un’altra casa sono andate in frantumi. Nel frattempo, il ministero della Difesa russo ha riferito di 36 droni abbattuti a Krasnodar Krai, e non di 46 come ha detto il governatore. Il capo del Centro per la lotta alla disinformazione (CCD) del Consiglio nazionale di sicurezza e difesa (NSDC), Oleksandr Kovalenko, ha confermato che l’aeroporto militare di Krymsk, nel Krai di Krasnodar, è stato attaccato direttamente.

