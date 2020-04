Turismo: le App per “viaggiare” in quarantena

Sono diverse le piattaforme di realtà virtuale per viaggiare da casa. Ecco un elenco stilato da Likibu.com.

Italia VR – Virtual Reality, la prima applicazione di ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo, vi proietterà in un viaggio lungo la penisola italiana alla scoperta di arte, storia, cultura, enogastronomia e tutto il meglio del Made in Italy.

Viaggiando con Italia VR potrete percorrere e osservare le meraviglie della nostra patria, che rendono l’Italia il paese col maggior numero di siti Patrimonio dell’Umanità UNESCO al mondo.

L’applicazione consente due tipi di visualizzazione: 360° e VR (la Realtà Virtuale richiede l’uso degli appositi visori), ed è disponibile per iOS e Android.

Italia VR – Virtual Reality disponibile per iOS e Android 2- Trentino VR – Virtual Reality Trentino VR – Virtual Reality è anche questa un’applicazione per smartphone che vi permetterà grazie alla realtà virtuale di girare tra i vigneti, rilassarsi nelle terme ad alta quota, di scalare le Dolomiti e godere delle viste più belle che il Trentino Alto-Adige ha da offrire.

Se avete deciso di partire con Trentino VR – Virtual Reality, potrete ordinare comodamente dal sito internet Trentinovr il Cardboard, un leggerissimo kit di cartone auto-assemblato con lenti appositamente progettate che al solo costo di 10€, permettono di trasformare lo smartphone in uno schermo di realtà virtuale.

Trentino VR – Virtual Reality per iOS e Android 3- Google Arte e Cultura Google Arte e Cultura è un progetto che permette di visitare a 360° i luoghi più incantevoli del pianeta utilizzando la tecnologia Street View.

Quest’applicazione vi porterà di fronte monumenti mozzafiato come il Taj Mahal in India o le rovine di Machu Picchu in Perù, e non solo: vi aprirà le porte dei più famosi musei e teatri di ben 80 paesi intorno al mondo, come il Rijksmuseum di Amsterdam e l’Ope’ra di Parigi.

Google Arte e Cultura disponibile su iOS e Android 4- AirPano Accessibile sul web e disponibile come applicazione per IPad, AirPano è un progetto nato nel 2006 frutto del lavoro di fotografi russi che viaggiando per tutto il mondo hanno raccolto su questa piattaforma del materiale foto e video a 360° che ritrae tutti gli angoli più belli del nostro pianeta.

Dal Polo Nord all’Antartico, troverete più di 3000 panorami e tra i video: eruzioni di vulcani e geyser. Nuovi contenuti vengono aggiunti al sito settimanalmente.

AirPano è disponibile sul web 5- 360° Stories Disponibile come sito e applicazione per smartphone, 360 Stories vi chiarirà le idee su quale sarà la vostra prossima destinazione dopo la quarantena. Nel frattempo, mettetevi comodi sulla vostra poltrona e montate sulla Tour Eiffel di Parigi senza alcuno sforzo, partecipate ad un Safari in Sud Africa o passeggiate sulla Fifth Avenue di New York.

I contenuti, foto e video presenti su 360° Stories sono tutti in alta definizione, la caratteristica che rende questa piattaforma particolare è la possibilità di prenotare l’esperienza che si è vissuti online, per un’esperienza in real life.

360° Stories disponibile sul web 6- YouVisit – VR YouVisit – VR vi premetterà di superare i confini della realtà, superando le mura di casa partecipando ad esperienze interattive in realtà virtuale. Grazie a questa applicazione sarete in grado di viaggiare, imparare e fare esperienze uniche.

Non perdete l’occasione di prepararvi insieme ad astronauti professionisti per il lancio nello spazio, e ancora potrete partire in nave per salpare le acque del Mar Mediterraneo partendo dalle meravigliose coste Croate, e terminare il vostro viaggio passeggiando nel centro storico di Cape Town in Sudafrica.

YouVisit – VR è scaricabile su dispositivi iOS e Android 7- Roundme L’applicazione Roundme utilizza le stesse tecnologie elencate sopra e permette di visitare ogni angolo del pianeta.

Inoltre permette di interagire con gli autori dei contenuti che vi fanno viaggiare, potrete commentare e seguire i profili degli ideatori che vi hanno fatto sognare.

Se siete dei grandi viaggiatori oppure dei professionisti e volete entrare a far parte della community, potrete registrarvi sul sito Roundme. Per chi invece vuole usufruirne per evadere alla routine casalinga della quarantena, basta scaricare l’app sui propri smartphone.

Roundme è disponibile su iOS e Android 8- Realities Realities non è una piattaforma come quelle elencate sopra, è un videogioco disponibile per Pc che molti degli utilizzatori fino ad oggi hanno recensito come “impressionante”.

Nato nel 2016 questo videogioco riporta fedelmente il mondo reale in VR – realtà virtuale dando la possibilità di interagirvi ed esplorarlo.

Realities è disponibile per Pc 9- NASA VR – Viaggiare nello spazio in realtà virtuale Grazie a NASA – VR sarà possibile viaggiare nello spazio, partendo proprio dalla Stazione Spaziale Internazionale.

Infatti anche la NASA ha sviluppato i suoi contenuti in realtà virtuale ed ha deciso di renderli pubblici & gratuiti al pubblico sul proprio sito web e canale YouTube.

NASA – VR disponibile sul sito web e canale YouTube 10- Outsite VR. A chiudere la classifica il sito Outsite VR, un sito accessibile da pc e smartphone che vi permetterà di cercare e visitare in realtà virtuale moltissime fra destinazioni e monumenti.

Nessuna valigia, passaporto o confine da superare, grazie ad Outsite VR potrete accedere al Grand Palace di Bangkok oppure godervi lo spettacolo della Dubai Fountain direttamente dal vostro salotto e stilare la lista dei luoghi più belli dove poter passare le vostre prossime vacanze.

Outsite VR è un sito web consultabile da pc, tablet o smartphone. (Italpress)