Alluvioni, 313mila euro da Confcommercio Toscana alle imprese locali

A quasi un anno dagli eventi alluvionali che hanno colpito duramente la Toscana, Confcommercio Toscana ha mantenuto la promessa di sostenere concretamente le imprese danneggiate. Come annunciato subito dopo le inondazioni del novembre 2023, l’Associazione ha stanziato un contributo a fondo perduto di 313mila euro, destinato alle oltre duecento imprese aderenti che hanno subito danni. Ogni azienda riceverà un massimo di 4mila euro, in base all’entità del danno dichiarato. L’iniziativa si inserisce all’interno di un ampio piano di aiuti che integra quelli già erogati dalle istituzioni regionali e statali. Per celebrare l’assegnazione dei ristori e mantenere viva l’attenzione sulle conseguenze dell’alluvione, Confcommercio Toscana ha organizzato oggi una conferenza stampa. Alla presenza del Presidente Aldo Cursano, del Direttore generale Franco Marinoni, e dei Direttori delle sedi territoriali di Pistoia-Prato e Pisa, Tiziano Tempestini e Federico Pieragnoli, sono stati consegnati i contributi alle imprese beneficiarie. Gli imprenditori colpiti hanno così ricevuto la seconda e ultima tranche del sostegno economico. Alla conferenza hanno partecipato anche diverse autorità locali, tra cui il Sindaco di Empoli Alessio Mantellassi, il Vicesindaco di Cerreto Guidi Massimo Irrati, e l’Assessore allo sviluppo economico di Campi Bisenzio Daniele Matteini. Quest’ultimo ha ricordato il riconoscimento ufficiale consegnato nei mesi scorsi a Confcommercio per il suo impegno nella gestione dell’emergenza alluvionale.

Le parole di Giani

Presente anche il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che ha elogiato l’iniziativa di Confcommercio: “Nelle difficoltà, la Toscana dimostra sempre una straordinaria capacità di reazione, grazie alle sue istituzioni e al suo tessuto associativo. Confcommercio ha dato un segnale importante, stanziando fondi significativi per sostenere chi è stato colpito da un’alluvione devastante che ha coinvolto oltre cento comuni”. Franco Marinoni, Direttore generale di Confcommercio Toscana, ha spiegato che i fondi sono stati erogati attraverso la Fondazione nazionale Giuseppe Orlando, che ha come obiettivo il sostegno alle imprese colpite da calamità naturali. “Questi contributi rappresentano un piccolo ma concreto segno di solidarietà, un ulteriore incentivo alla ripresa economica delle aziende danneggiate”. Il Presidente di Confcommercio Toscana, Aldo Cursano, ha ricordato le difficoltà affrontate dalle imprese dopo le precipitazioni eccezionali del novembre 2023: “Molte aziende hanno dovuto sospendere o ridurre drasticamente l’attività, con gravi conseguenze economiche e occupazionali. Questi ristori non risolvono tutti i problemi, ma dimostrano che non ci siamo dimenticati degli imprenditori e delle famiglie colpite”.

Importanza dell’iniziativa

Anche i direttori territoriali di Confcommercio hanno sottolineato l’importanza dell’iniziativa. Tiziano Tempestini, direttore di Pistoia-Prato, ha affermato: “Siamo orgogliosi di poter contribuire alla ripartenza delle imprese colpite, anche se sappiamo che i ristori non coprono l’intero ammontare dei danni. Rappresentano però un segno tangibile di vicinanza.” Federico Pieragnoli, Direttore di Confcommercio Pisa, ha ricordato gli ingenti danni subiti dalla provincia: “Negozi allagati, merce rovinata, strutture compromesse. Abbiamo agito subito per aiutare gli imprenditori, e ringraziamo Confcommercio per il contributo stanziato”.

