La Nato e la Macedonia condividono “progetti scientifici e di sicurezza”

Esperti della Nato in Macedonia per “esplorare le opportunità di cooperazione scientifica come parte del programma SPS dell’Alleanza.” La Giornata dell’Informazione, organizzata in collaborazione con il Ministero della Difesa della Macedonia del Nord, Slavianka Petrovska, ha mirato a evidenziare i risultati dei progetti SPS a cui il paese ha partecipato, e a facilitare il lancio di nuove attività di ricerca e sviluppo. Circa 70 scienziati hanno partecipato all’Information Day, che si è tenuto presso il Club dei membri del Parlamento

Attività di ricerca

Secondo quanto comunica l’Alleanza, l’evento ha visto la partecipazione di sessioni ospitate da SPS sui “criteri di valutazione e le aree tematiche di interesse, le strategie per l’implementazione di attività di ricerca e sviluppo orientate ai risultati e lo sviluppo di proposte di progetto di successo. Gli scienziati hanno anche condiviso esperienze legate al loro coinvolgimento in progetti SPS, in particolare nel campo di tecnologie avanzate come l’intelligenza artificiale, i droni e i nuovi materiali. Le discussioni che circondano i loro risultati e le loro competenze hanno portato alla formazione di nuove idee multidisciplinari in linea con le aree di interesse dell’Alleanza, che potrebbero essere perseguite nel prossimo invito SPS per le proposte nell’aprile 2024.”

Famiglia di stati democratici

Il ministro della Difesa della Macedonia del Nord, Slavjanka Petrovska, ha aperto l’incontro incoraggiando la comunità accademica della Macedonia del Nord a continuare a rafforzare le sue capacità di ricerca per i risultati scientifici mirati al progresso sociale e al benessere, in collaborazione con alleati e partner della Nato. “La nostra alleanza – ha detto, tra l’altro – è molto più di un partenariato politico-militare di paesi che condividono valori comuni. È una famiglia di stati democratici che basano lo sviluppo, la sicurezza e la prosperità dei loro cittadini sulle basi della scienza e dei risultati scientifici.” “La collaborazione SPS è in linea con le priorità della Nato e della Macedonia del Nord, adattandosi all’ambiente di sicurezza in evoluzione e sottolineando sempre più l’utilizzo delle tecnologie per affrontare le sfide emergenti”, ha aggiunto il dottor Claudio Palestini, capo del programma SPS della Nato.

Progetti scientifici innovativi

Attraverso le sue attività, il programma Nato SPS offre opportunità a accademici, esperti e funzionari della Macedonia del Nord, nonché ad altri paesi membri e partner della Nato, di sviluppare proposte per progetti scientifici innovativi. La partecipazione a queste attività aiuta a costruire e ampliare le reti scientifiche internazionali e a scambiare conoscenze su argomenti relativi alla sicurezza.

