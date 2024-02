Inquinamento, Confimprese: “Negozi a porte chiuse per ridurre i consumi”

In un periodo di crescente allarme per l’inquinamento atmosferico, l’associazione Confimprese ha lanciato un progetto innovativo per sensibilizzare il settore retail e i consumatori sul tema del risparmio energetico. L’iniziativa, intitolata ‘Siamo aperti al risparmio energetico’, è stata presentata dall’Assessore all’Ambiente e verde del Comune di Milano, Elena Grande, e dal Presidente di Confimprese, Mario Resca. L’accordo, siglato tra le due parti, concede a Confimprese il patrocinio del Comune di Milano per promuovere il progetto, che invita i negozi ad aderire al progetto tenendo chiuse le porte durante le ore di apertura. L’obiettivo è ridurre i consumi energetici e promuovere una cultura della sostenibilità tra i consumatori attraverso l’affissione di apposite vetrofanie esplicative. Il progetto nasce dall’impegno dell’associazione Confimprese nel supportare le aziende del settore retail nel raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda Onu 2030 e si inserisce in un più ampio piano di attività volte a sensibilizzare operatori e consumatori sui temi della green economy.

Aziende associate

La prima edizione di ‘Siamo aperti al risparmio energetico’, lanciata nel 2022 e patrocinata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, ha riscosso un grande successo, coinvolgendo numerose aziende associate. Adesso, con l’ottenimento del patrocinio del Comune di Milano, l’iniziativa entra in una nuova fase, con l’obiettivo di ampliare ulteriormente il suo impatto sul territorio. Il presidente di Confimprese, Mario Resca, ha sottolineato l’importanza di sensibilizzare la comunità sul tema dell’inquinamento atmosferico, soprattutto in un periodo di allarme smog in Lombardia. Ha inoltre evidenziato come gli investimenti in sostenibilità nel settore retail siano fondamentali per garantire la competitività delle aziende e contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L’Assessore all’Ambiente e verde del Comune di Milano, Elena Grandi, ha espresso il pieno sostegno dell’amministrazione all’iniziativa di Confimprese, sottolineando l’importanza di sensibilizzare operatori e consumatori verso una cultura della sostenibilità e della lotta allo spreco energetico.

Tematiche ambientali

Confimprese ha avviato nel 2020 un percorso di lavoro sulle tematiche ambientali, che ha portato nel 2023 alla pubblicazione del primo ‘Manifesto per la sostenibilità nel retail’. Il documento, realizzato in collaborazione con Asvis, ha l’obiettivo di supportare gli associati verso il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda Onu 2030. Barbara Cimmino, Consigliere delegato di Confimprese, ha chiarito che il ‘Manifesto’ non è solo un elenco di buone intenzioni, ma traccia una vera e propria rotta per il settore, promuovendo attività concrete volte a coinvolgere sia il personale addetto ai punti vendita che la clientela nella cultura della sostenibilità.

Condividi questo articolo: