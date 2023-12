Meloni agli italiani: “Che sia un Natale di serenità e orgoglio”

Attraverso i propri canali social ieri il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha voluto condividere un messaggio per augurare a tutti gli italiani “buone feste”, esprimendo il desiderio di serenità per tutti: “Il governo sta facendo la sua parte per aiutare il Paese in questa difficile situazione nella quale ci troviamo, ma è importante l’entusiasmo di ciascuno di noi”, le parole del Premier che ha inoltre dedicato un pensiero speciale a coloro che, anche durante le festività, lavoreranno instancabilmente per garantire i servizi essenziali per tutti gli italiani: “Natale è tempo di condivisione, ma anche di riflessione e riconoscenza verso coloro che sacrificano il proprio tempo e il proprio comfort per il bene comune”, ha affermato il Primo Ministro che ha espresso gratitudine in particolare nei confronti di coloro che lavorano nelle forze dell’ordine e negli ospedali, così come quelli coinvolti nelle missioni di pace all’estero; “Che sia un natale di orgoglio”.

Fontana in Bulgaria

Se Meloni, reduce ancora dai postumi dell’influenza, ha inviato tramite i propri social gli auguri di buone feste agli italiani, la vigilia di Natale del Presidente della Camera Lorenzo Fontana ha ‘avuto luogo’ in presenza con il personale del contingente militare italiano operativo nella base Nato di Novo Selo, in Bulgaria. Durante l’incontro Fontana ha espresso la sua gioia nel condividere questo momento speciale con il personale militare, sottolineando la dedizione e l’impegno che caratterizzano il ruolo delle Forze Armate italiane nel mondo. La visita ha assunto un significato particolare, poiché ha rappresentato per la prima volta il dispiego di unità dell’Esercito italiano in territorio bulgaro, segno di una collaborazione proficua e costruttiva con la nazione ospitante. “Il Gruppo Tattico, sotto guida italiana dal mese di ottobre del 2022, è il risultato di un’attività complessa svolta in collaborazione con la Bulgaria e rappresenta la risposta dell’Alleanza Atlantica all’aggressione della Russia contro l’Ucraina. Questo dispiegamento dimostra anche la determinazione dell’Alleanza nel rafforzare il fianco sud-orientale, un aspetto cruciale per la sicurezza collettiva”, ha detto Fontana che ha riconosciuto l’importanza della presenza di personale, mezzi ed equipaggiamenti provenienti da diversi Paesi, evidenziando la stretta e proficua cooperazione tra l’Italia e i suoi Alleati.

In un periodo in cui la sicurezza globale è al centro delle preoccupazioni, la visita di Fontana sottolinea l’importanza di una collaborazione internazionale salda e determinata. Nel suo augurare un sereno Natale al personale presente, Fontana ha riaffermato il valore e l’onore che caratterizzano il ruolo delle Forze Armate italiane e ha ringraziato la Bulgaria per la calorosa accoglienza.

