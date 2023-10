Allerta maltempo. Forti piogge in arrivo

L’Italia si prepara a una nuova ondata di maltempo. Nonostante le previsioni meteo nell’ultimo fine settimana di ottobre saranno all’insegna di un clima prevalentemente più stabile rispetto alle ultime ore, già da ieri sono arrivate nuove perturbazioni che proseguiranno fino a domani colpendo prima le regioni del Nord per arrivare in seguito a colpire gran parte del Paese con forti rovesci e temporali accompagnati da raffiche di vento e mari mossi. L’Italia, dunque, si prepara a vivere una fase variabile del tempo, caratterizzata prima da un clima soleggiato soprattutto nel Centro Sud e poi dall’arrivo di nuove piogge anche di carattere torrenziale e alluvionale. In attesa delle prossime perturbazioni, nella giornata di ieri c’è stato prevalentemente bel tempo su tutto il Paese. Al Nord le ultime piogge dei giorni scorsi hanno abbandonato anche il Triveneto e il cielo è stato sereno e poco nuvoloso per tutta la giornata, salvo occasionali piogge in Lombardia. Al Centro e in Sardegna dopo una perturbazione atlantica che ha interessato alcune regioni tirreniche in mattinata è tornato nel pomeriggio bel tempo e le temperature sono cresciute. Al Sud e in Sicilia il tempo è stato prevalentemente sereno a eccezione di alcune precipitazioni che hanno interessato in particolare la Campania e la Calabria tirrenica.

Allerta arancione in Toscana

È proseguito il maltempo invece in Toscana dove è stata prolungata l’allerta per rischio idrogeologico. Già nella giornata di giovedì la Sala operativa della Protezione Civile regionale aveva segnalato per le 20 allerta arancione in Versilia, Lunigiana, Garfagnana e lungo tutta la valle del Serchio. La notte è risultata critica con fiumi sotto monitoraggio, alberi caduti in strada e frane. La situazione però sembra essere anche qui in attenuazione dopo le decine di interventi dei vigili del fuoco che hanno messo sotto controllo la situazione in varie aree del Nord-ovest della regione.

Forti temporali al Nord

Il fine settimana che precede il ponte di Ognissanti invece è caratterizzato prevalentemente da sole al Centro Sud Italia, mentre al Nord sono attese per domani piogge e forti temporali anche di carattere alluvionale che interesseranno gran parte delle aree settentrionali fino a martedì 1° novembre. Martedì la giornata sarà in prevalenza soleggiata, ma meno calda in tutte le regioni italiane. In Sardegna e lungo tutte le coste tirreniche centro-meridionali, però, sono attese nubi con cielo a tratti coperto. Il maltempo darà tregua nella prossima settimana solamente fino al venerdì 3 novembre. In questa giornata si prevedono intense piogge in gran parte Paese con nevicate in alta quota al Nord, precisamente in Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta, e forti temporali che interesseranno prevalentemente Lazio, Abruzzo, Campania, Sardegna, Friuli Venezia-Giulia e Veneto.

