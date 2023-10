Crescita economica della Cina superiore alle aspettative degli economisti

La crescita economica della Cina nel terzo trimestre del 2023 è stata del 4,9%, superiore alle aspettative degli economisti per un PIL del 4,6%. Si tratta di un segnale positivo per la seconda economia mondiale, che sta cercando di riprendersi dai contraccolpi della pandemia di COVID-19 e delle restrizioni legate alla politica zero-COVID. I dati di settembre relativi alle vendite al dettaglio e alla produzione industriale hanno anche superato le previsioni mediane, con il dato cumulativo degli investimenti in immobilizzazioni, per i primi nove mesi di quest’anno, leggermente inferiore alle aspettative. La crescita dell’economia cinese è stata trainata dal settore manifatturiero, che ha registrato una crescita del 5,4% nel terzo trimestre. Anche il settore dei servizi ha registrato una crescita positiva, con un aumento del 4,4%. La crescita della disoccupazione è scesa al 5% a settembre dal 5,2% del mese precedente.

