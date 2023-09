Nelle Marche dal 12 ottobre riparte la campagna vaccinale

L’assessore alla Sanità della Regione Marche Filippo Saltamartini ha annunciato che la campagna vaccinale antinfluenzale e anticovid “Inizierà il 12 ottobre e anche quest’anno sarà possibile la co-somministrazione di vaccino antinfluenzale e anticovid. I vaccini mRNA Pfizer, aggiornati alle nuove varianti, arriveranno a partire dal 25 settembre”. “Le categorie per le quali le due vaccinazioni sono raccomandate sono quasi sovrapponibili: le persone di età pari o superiore a 60 anni, i soggetti fragili e i loro familiari o contatti stretti, ospiti delle strutture per anziani e lungodegenza, donne in gravidanza e post partum, operatori sanitari e sociosanitari; per l’antinfluenzale sono previste anche alcune categorie di lavoratori come forze dell’ordine, vigili del fuoco, allevatori e donatori di sangue. È sempre bene consultare il medico curante, che conosce la storia clinica del paziente”, ha aggiunto l’assessore.

Medici di famiglia e Pediatri

La vaccinazione è somministrata da Medici di famiglia o Pediatri di libera scelta, presso ambulatori e strutture vaccinali dei Servizi di Igiene e Sanità Pubblica dei Dipartimenti di Prevenzione delle AST con prenotazione presso i CUP, nelle farmacie che aderiscono alla campagna vaccinale. I Distretti sanitari organizzano, con la collaborazione dei Medici di Medicina Generale, le vaccinazioni per ospiti e operatori nelle strutture residenziali per anziani. Le Direzioni Mediche di Presidio Ospedaliero si occupano invece dei propri operatori sanitari nei Punti Vaccinali Ospedalieri (PVO), ma anche di pazienti fragili, ospedalizzati o presi in carico dalle strutture sanitarie per condizioni particolari (ad esempio diabetici o nefropatici). Il vaccino antinfluenzale è somministrato in una sola dose, due a distanza di un mese per i bambini al di sotto dei 9 anni che non siano mai stati vaccinati, con una iniezione intramuscolo sul braccio, ma per i più piccoli è disponibile anche lo spray nasale.

Condividi questo articolo: