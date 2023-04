Quasi certa la riconferma del presidente cubano Díaz-Canel, nonostante la crisi economica

I legislatori dell’assemblea cubana dovrebbero riconfermare per altri cinque anni l presidente Miguel Díaz-Canel alla guida del Paese, nonostante un primo mandato difficile segnato dalla pandemia di coronavirus e una crisi economica quasi senza precedenti. Díaz-Canel, sessantadue anni, è a capo del Partito Comunista, al quale appartengono o simpatizzano tutti i 470 membri della legislatura eletti dal popolo il mese scorso . Cuba sostiene che il suo sistema monopartitico promuove l’unità e limita le interferenze finanziarie nelle elezioni. L’assemblea voterà per eleggere il presidente del paese e il suo gabinetto. Nessun candidato diverso da Díaz-Canel sembra emergere per la presidenza. Una volta che il secondo mandato sarà confermato, Díaz-Canel dovrà concentrare i suoi sforzi sulla revisione del sistema economico di Cuba. “Questa è la grande sfida che il presidente Díaz-Canel deve affrontare ora – ha dichiarato Carlos Alzugaray, un analista politico indipendente – Potrà rompere con l’inerzia del suo primo mandato e la sua rigidità ideologica nell’interesse del pragmatismo economico?”. Díaz-Canel è stato eletto nel 2018, succedendo a Raul Castro, fratello del rivoluzionario Fidel che ha governato il paese dal 1959 al 2008. Ha promesso continuità con la politica dei fratelli, anche se ha approvato una riforma costituzionale che limita la presidenza a solo due mandati quinquennali consecutivi. Díaz-Canel cercherà di consolidare la sua eredità nel suo secondo mandato, ma deve apportare i cambiamenti di cui il paese ha bisogno. “Vogliamo di più – ha aggiunto Díaz-Canel dopo aver votato alle elezioni legislative del mese scorso – Quando hai vissuto un processo elettorale così intenso, emancipante e commovente devi dare tutto te stesso per questo popolo eroico e dignitoso che merita la più grande felicità possibile”. Nel suo primo mandato, Díaz-Canel ha affrontato una serie di disastri: dall’esplosione di un hotel nel centro dell’Avana e un incendio in un deposito di petrolio greggio a Matanzas, agli uragani e agli impatti della pandemia. Ha anche lottato con le sanzioni imposte nel 2018 al paese dall’allora presidente degli Stati Uniti Donald Trump, accumulandosi un embargo commerciale statunitense decennale. Le sanzioni hanno ulteriormente indebolito l’economia cubana e negli ultimi anni un numero senza precedenti di cubani ha lasciato l’isola. Un record di 220.000 cubani sono stati registrati al confine tra Stati Uniti e Messico nell’anno fiscale 2022, secondo i numeri dell’immigrazione statunitense.

Condividi questo articolo: