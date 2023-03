“Sosteniamoci insieme”: l’iniziativa con il cuore

L’Assessorato alla Famiglia ed alle Politiche sociali della Regione Siciliana, a luglio del 2022, ha rivolto alle organizzazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale, un avviso pubblico per le attività di interesse generale del terzo settore, di rilevanza regionale, dedito a promuovere l’agricoltura sostenibile. L’associazione SporT21 Sicilia (la T maiuscola sta per Trisomia 21, la Sindrome di Down), guidata da Giampiero Gliubizzi e la AIPD (Associazione Italiana Persone Down) di Termini Imerese, presieduta da Ignazio Cusimano, in sinergia con il Birrificio Bruno Ribaldi e il Birrificio Agrifarm, hanno partecipato con una “esperienza” volta a fornire ai ragazzi Sindrome di Down un avvicinamento consapevole alla coltivazione in agricoltura e alle principali tecniche di trasformazione dei grani siciliani.

Così è stato avviato il progetto “Sosteniamoci Insieme” che mira all’inclusione sociale di questi ragazzi con disabilità intellettiva e relazionale. Con tale progetto si realizza il sogno di 11 ragazzi con la sindrome di Down che, divenuti già a dicembre 2022 “mastri birrai”, hanno scoperto i segreti delle migliori birre siciliane ed avviato, la produzione della “TRI21, Birra Solidale”: acquistando la birra non solo si ha la possibilità di degustare un prodotto di qualità ma soprattutto si offre un concreto aiuto a una siffatta iniziativa di elevato valore morale.

Il Ceo dell’azienda Ribaldi, Giuseppe Biundo, illustrando questa nuova realtà ha detto: “La birra, soprattutto quella artigianale, è un prodotto vivo che rispecchia chi la fa. È stata un’esperienza meravigliosa”. I ragazzi e le ragazze protagonisti di questo importante momento formativo, hanno già realizzato 450 bottiglie, 150 per ogni tipologia (plis, bianca e ambrata). La SporT21 Sicilia e la AIPD di Termini Imerese hanno confermato l’attività di “Sosteniamoci Insieme” ancora per tutto il 2023 per favorire sempre più l’integrazione e la partecipazione alla vita sociale dei ragazzi con trisomia 21.

