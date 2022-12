Premio Cambiamenti della Cna: idee e progetti per il futuro. Ecco le tre imprese premiate

Chi ha idee e progetti imprenditoriali avrà come alleato la Confederazione nazionale degli artigiani. È il senso della iniziativa che promuove sostenibilità, economia circolare e innovazione digitale.

Eventi che sono stati il filo conduttore della finale nazionale del Premio Cambiamenti il contest targato Cna dedicato al pensiero innovativo delle nuove imprese italiane.

La prima classificata

Sul gradino più alto del podio Suncol, impresa con sede a Erba (Como), che rivoluziona il mondo del fotovoltaico architettonico offrendo la possibilità di progettare edifici green energy personalizzabili esteticamente in base al contesto. L’impresa si è aggiudicata 20mila euro, il veicolo AMI Citroen, due anni di noleggio a lungo termine di un’auto, voucher per viaggi e ospitalità, oltre a strumenti, servizi e opportunità per crescere.

Le altre imprese premiate

Al secondo posto Dotzero, nei pressi di Firenze, che produce scarpe. La particolarità è che sono disegnate in modo da essere riciclate all’infinito, prodotte da scarti di legno. Al terzo posto Hipert con sede a Modena. Si tratta di uno spinoff dell’Università di Modena e Reggio Emilia che consente ai sistemi robotici autonomi di percepire l’ambiente, pianificare le azioni corrette e applicare gli appropriati comandi.

La finale si è svolta a Roma a conclusione di un percorso di selezione che ha visto la partecipazione di 1.080 giovani imprese, stabilendo il nuovo record. Venti le imprese finaliste che hanno presentato l’idea imprenditoriale.

Tecnologia e sostenibilità

La giuria presieduta dal giornalista Massimo Cerofolini ha deciso i primi tre classificati.

Nel corso dell’evento anche tre menzioni speciali che sono andate ad Arabat, NGV Powertrain e Regrowth rispettivamente per l’impegno coerente con i principi di sostenibilità ambientale, l’innovazione tecnologica e

la multidisciplinarità.

L’impegno della Cna

Il segretario generale di Confederazione, Otello Gregorini, ha sottolineato che “il Premio Cambiamenti è la connessione tra il sistema Cna e le nuove imprese, giovani. Coloro che hanno idee e progetti imprenditoriali possono vedere nella Cna un sostegno e un partner per essere accompagnati nel fare impresa”.

Il Premio Cambiamenti di Cna mostra, secondo la Confederazione, “il crescente ruolo della piccola impresa nel processo di innovazione che riguarda tutti i settori, dall’agroalimentare alla moda, dalla mobilità alle tecnologie.

“CNA è una grande associazione”, ha affermato il presidente dei giovani imprenditori Marco Vicentini, “e soprattutto dinamica e aperta al futuro. Tra i nostri associati ci sono oltre 40mila imprenditori under 40 e la nostra associazione è a servizio della voglia di intraprendere”.

Fonte foto: https://www.cna.it/