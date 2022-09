Grande partecipazione al VI Convegno nazionale del Parlamento della Legalità Internazionale

Un’aula Magna gremita partecipe e a tratti commossa ha salutato il VI Convegno nazionale del Parlamento della Legalità Internazionale convocando docenti studenti uomini e donne delle forze armate del volontariato e del mondo ecclesiale oltre che una nutrita rappresentanza dei sindaci del Gargano.

Sono arrivati da tutta Italia con quella voglia di mettersi in gioco per dare voce alla vita e dare vita alla Pace. Con tanto di patrocinio della Camera dei Deputati e del Ministero dell’Interno Nicolò Mannino e Salvatore Sardisco rispettivamente presidente e vice presidente del movimento hanno snodato interventi e presentato un progetto culturale a favore della vita per accompagnare ad un iter formativo i giovani che dalla scuola invocano un mondo migliore.

A dare il benvenuto e fare gli onori di casa ci ha pensato il dirigente scolastico Rocco D’Avolio coordinatore nazionale dei dirigenti scolastici del Parlamento della Legalità Internazionale.

In prima fila Renato Cortese, Dirigente Generale della Pubblica Sicurezza della Polizia di Stato, il Procuratore della Repubblica di Vibo Valentia Camillo Falvo, il sostituto procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere Anna Ida Capone, il Dott. Vincenzo Mallamaci cardiologo di fama internazionale e presidente dell’associazione Internazionale Onlus E TI PORTO IN AFRICA, i sindaci del Gargano, Giancarlo Mignone ufficiale dello Stato Maggiore della Difesa, il generale di corpo d’armata Domenico Rossi, già Sottosegretario di Stato al Ministero della difesa, il colonnello Antonio Maria Franchomme dello Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, i baby sindaci accanto ai genitori di Luca Attanasio, l’ambasciatore italiano vittima di un agguato mortale nella Repubblica democratica del Congo.

A guidare la preghiera ci ha pensato Mons. Francesco Miccichè, Canonico della Basilica papale di Santa Maria Maggiore, che ha esortato tutti a vivere la fede nella quotidianità con gioia e amando la verità. Quella Verità e Giustizia che i genitori di Luca Attanasio hanno invocato a gran voce con il nodo alla gola e gli occhi gonfi di lacrime. Applaudito il video introduttivo realizzato dalla docente Rachele Carpino che ha commosso la platea. Presentato dall’editore Carlo Guidotti il libro “SVEGLIATI E VOLA”, nuovo mosaico di amore alla vita realizzato con i giovani del Parlamento della Legalità Internazionale mentre un abbraccio forte è andato ai genitori di Vincenzo Ruocco e Danilo Autero.

Dal Santuario Mariano dì Siracusa Gaetano Romano ha portato copia del capezzale del Cuore di Maria benedetto nel Santuario quale segno di unione a una forte devozionale verso Colei che in casa Parlamento della Legalità Internazionale è venerata con l’appellativo di Stella del Mattino.

Il vicepresidente della provincia regionale di Foggia, Giuseppe Mangiacotti ha consegnato a Renato Cortese una statuetta in marmo di San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato mentre i genitori di Luca Attanasio hanno conferito il Premio Memorial di Luca al Procuratore Camillo Falvo.

Applaudito l’intervento magistrale del dottor Vincenzo Mallamaci al quale, insieme al preside Rocco D’Avolio e Giuseppe Aderno, è andato il premio internazionale culturale “Tanti cuori per un cuore.

Anche l’Oscar dell’Alba e della Bellezza ha trovato spazio e personalità in una cornice di fede e di voglia di mettersi in gioco per divenire nei fatti e nella quotidianità “Sentinelle di un Alba Nuova sul sentiero della Pace che prima di proporla al mondo deve trovare dimora nel cuore di ogni uomo e di ogni donna di buona volontà”.